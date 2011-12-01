Записки студентки: Первый год жизни в Челябинске

…Первый день моей жизни в Челябинске. Точнее первая ночь. Родители уехали обратно, на север. Оставили кучу еды, теплых вещей, хотя девчонки-сокурсницы говорят, что здесь зимы не суровые. Я теперь студентка вуза.

Выбрали экономическую специальность. Учиться мне хотелось всегда, но близко от дома, по словам отца, учиться дорого. Знакомые подсказали родителям, что в Челябинске приемлемые цены. Так я оказалась здесь. Квартиру сняли не сразу. Дня два ездили по городу, выбирали. О цене мама и папа не переживали – она в разы меньше, чем например, во Владивостоке.

Хотели солнечную комнату, мебель и чтобы было близко от остановки. В итоге нашли. Полдня с мамой убирались, папа ходил за покупками. Каждый раз он удивляется здешним ценам. Говорит, он и младшую нашу отправит учиться сюда. Хорошо бы. Квартира большая. Город тоже большой, больше миллиона человек. Но в универе пока друзей нет. Думаю, надо предложить какой-нить девочке жить вместе. Так будет веселее!

… Я уже два месяца в этом городе. Учеба в порядке. В группе 8 парней. Они смешные и молодые еще. Мы с девочками часто гуляем по городу. Он большой и красивый. Много парков, магазинов, кафе. На посвящении в студенты были в ночном клубе. Маме об этом не сказала – будет переживать. На выходных одна из сокурсниц приглашала нас в гости. Она родом из Сатки. Это город в Челябинской области. Оттуда мы поехали на Зюраткуль. Огромное озеро, вокруг горы, парк развлечений стилизован под русские сказки. Казалось бы, уже глубокая осень, а мы прекрасно провели время. Снега еще нет, тепло. Подышали воздухом, покатались на конях. Думаю, летом надо снова поехать туда.

…Вот и пролетел первый год учебы. Приехали родители. Сначала все расспрашивали. Мол, как мне город. Потом рассказали о своей задумке. Они решили купить мне в Челябинске квартиру. Начались поиски жилья. Выбрали район рядом с лесом. Там вокруг полно магазинов. Ездит много маршруток, так что я без проблем смогу добираться до универа. Папа рассказал, что за эти деньги в родном Владивостоке он смог бы купить мне разве что половину квартиры. А это мое, собственное жилье, просторное. Студия, одна огромная комната 56 квадратных метров! Строители постарались. В доме есть уже кафель, хороший пол и ровные стены. Я накупила много журналов, хочу сделать стилизованную комнату. Мама и папа заинтересовались строящимся домом. Он стоит напротив. Пока там всего 3 этажа. Они думают о моей сестре – она тоже хочет здесь учиться и жить...