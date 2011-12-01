Строителям объектов саммита АТЭС на о. Русском выдали долги по зарплате в сумме около 30 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. Исполнение законодательства в деятельности организаций, привлеченных к строительству на о. Русский во Владивостоке объектов саммита АТЭС, находится на постоянном контроле в прокуратуре Приморского края.

Органами прокуратуры края в ноябре 2011 года совместно с Государственной инспекцией труда в Приморском крае, УМВД России по Приморскому краю, УФСБ России по Приморскому краю, УФМС России по Приморскому краю проведена проверка исполнения трудового и миграционного законодательства в деятельности организаций, привлеченных к строительству на о. Русский в г. Владивостоке объектов саммита АТЭС.

В ходе проверки выявлены факты несвоевременной выплаты субподрядчиками строительства Дальневосточного федерального университета и конференц-центра (ООО «СМП-1», ООО «Прагма», ООО «Будай», ООО «Атек-Инж») заработной платы работникам за сентябрь-октябрь 2011 года.

В связи с указанными нарушениями законодательства о труде прокурорами возбуждено 6 административных дел, в том числе и по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей дисквалификацию руководителя.

В целях восстановления нарушенных прав граждан органами прокуратуры края внесено 5 представлений, по результатам рассмотрения которых компаниями погашена задолженность по заработной плате перед 1 016 работниками в размере 29 млн 470 тыс. рублей.

В ходе проверки также выявлены факты нарушения миграционного законодательства в части привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан без разрешения на работу. В связи с чем, в отношении должностного лица субподрядной организации, допустившего к выполнению работ иностранных граждан с нарушением требований закона, вынесено 7 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования и устранение допущенных нарушений закона находится на контроле в прокуратуре Приморского края, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.