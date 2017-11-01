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В субботу во Владивостоке ограничат движение по центральным улицам

01 Ноября 2017, 15:40 | Владивосток

Причина праздничное шествие курсантов МГУ им. Невельского, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в связи с проведением праздничного шествия личного состава Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, 4 ноября с 09.45 до 12.00 будет ограничено движение и парковка на нескольких центральных улицах Владивостока.

Автомобильное движение будет закрыто по улице Верхнепортовая: от пересечения с улицей Пестеля до дома № 2 по улице Алеутская и дальше по улице Алеутской до пересечения со Светланской. По Светланской движение перекроют от перекрестка с Алеутской до дома № 67 по ул. Светланская.

Госавтоинспекция Владивостока водителям предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: Посьетская, 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Алеутская, Набережная, Бестужева, Станюковича.

Кроме этого, будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: 4 ноября с 8.00 до 13.13 движение на вышеперечисленных участках дорог будет ограничено.

«На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика; быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован», - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

 

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Теги: дорога  перекрытие  Госавтоинспекция  движение  ограничение 



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