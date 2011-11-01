Прокуратура Владивостока выявила новые нарушения мэрии в детсадовском вопросе

Прокурором города Владивостока приняты меры по устранению нарушений Закона Российской Федерации «Об образовании» в части исполнения обязанности по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования.



В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления обязаны организовать систему муниципальных дошкольных образовательных учреждений таким образом, чтобы обеспечить нуждаемость всех проживающих на территории данного муниципального образования граждан дошкольного возраста в получении бесплатного дошкольного образования.



Учитывая особую социальную значимость проблемы получения дошкольного образования в городе Владивостоке, увеличение количества муниципальных детских садов является одним из приоритетным направлений деятельности администрации города Владивостока, как исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления. Между тем, в ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что администрацией города допускаются случаи передачи частным образовательным учреждениям зданий, специально предназначенных для размещения детских садов, что не может решить социальной напряженности в сфере получения бесплатного дошкольного образования.



Так, двухэтажное здание по ул. Русская, 85 в г. Владивостоке, на основании договора аренды от 20.09.2011, передано частному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр «Гармония».



Кроме этого, установлен факт незаконного использования муниципального имущества, который остается без внимания органов местного самоуправления. К примеру, помещения по пр-ту Красного Знамени, 76 (ул. Некрасовская, 76а), на основании мирового соглашения от 07.09.2010, утвержденного 14.09.2010 определением Арбитражного суда Приморского края, возвращены в сентябре т.г. государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)» управлению муниципальной собственности г. Владивостока и в настоящее время свободно от прав третьих лиц. Несмотря на это, в указанном здании оказывает деятельность по предоставлению дошкольного образования на платной основе негосударственное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Монсардо».



Такое использование муниципальных помещений свидетельствует о ненадлежащем контроле уполномоченного органа – управления муниципального имущества г. Владивостока за муниципальным имуществом и его целевым использованием.



В связи с данными обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении гарантированного Конституцией Российской Федерации принципа общедоступности и бесплатности дошкольного образования, прокурором города внесено представление главе города Владивостока с требованием принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.