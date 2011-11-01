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В Покровском парке во Владивостоке появится семинария

01 Ноября 2011, 13:33 | Владивосток

«Топор гуляет по святой земле Покровского парка» - примерно такова была суть телефонного сообщения нам от одного из старожилов города, окна которого находятся напротив храма, расположенного в этом парке. Тревога за «зеленого друга», естественно, передалась и нам. Однако обход парка не дал свидетельств бурной деятельности лесорубов. Единственно, к чему можно было придраться, так это что на нескольких участках территории парка был отсыпан свежий грунт, и нижняя часть стволов некоторых из деревьев оказалась присыпана им. Грунт оказался местным – на территории подворья храма заметен свежий котлован, готовящийся под какое-то строительство.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к ключарю Покровского храма Александру ТАЛЬКО.

Он подтвердил, что никаких санитарных рубок деревьев в парке последние несколько лет не производились, что же касается «присыпанных деревьев», то в прошлом аналогичные действия уже производились, и, как показал опыт, деревья это нормально перенесли – ни одно не погибло. Делается это в целях проведения планировочных работ под благоустройство территории парка. В частности, расширяется детская площадка. В ближайшем времени планируется производить посев травы в районах отсыпки свежего грунта, потребуется и санитарная рубка, потому что часть деревьев состарилась и уже опасна для прохожих. На замену будут высаживаться молодые деревца, что, в частности, проводилось и в этом году.

В ближайшее время в соответствии с генпланом парка будет произведено благоустройство территории в районе памятника князю Петру и княгине Февронии.

Что же касается котлована на подворье Покровского храма, то на его месте должно появиться здание семинарии, в котором первоначально будут обучаться 50 человек, а в отдаленной перспективе – 100. Здесь же будет находиться церковная администрация.

Сейчас специалистами ОАО «ДНИИМФ» выполняется рабочий проект этого нового здания. Эскизный проект уже получил одобрение городской архитектуры.

Как отметил отец Александр, в отличие от надуманных проблем, неразрешимой для Покровского парка на сегодня остается то, что в его части, примыкающей к ул. Московской, на бывших площадках детских аттракционов самозахватом обосновалось несколько автопарковок.

Автор: Виктор Кудинов
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