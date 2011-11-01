Президент Русского географического общества Шойгу посетил Приморье

Министр МЧС Сергея ШОЙГУ посетил Приморье с двухдневным визитом еще и как президент Русского географического общества.

Он побывал в Обществе изучения Амурского края, которое является филиалом РГО, восхитившись его уникальной библиотекой. Но главная цель – подобрать судно для организации путешествий и научных исследований Тихоокеанского побережья. Или хотя бы снять фильм о красотах,

Как признался Шойгу на встрече с редакторами СМИ, администрация края пыталась вручить ему «какой-то паром» с 400 каютами на борту. Очевидно, речь шла о «Георге Отс», который стоит на приколе в порту в надежде, что будет востребован для гостей саммита АТЭС.

Однако выбор президента РГО пал на научное судно «Профессор Хлюстин» Морского государственного университета им. Невельского. Решено, что судно станет совместной базой для экспедиций: курсантам - практика, путешественники же будут проводить исследования по морям Тихого океана. Правда, первым делом попечители Русского географического общества, как сообщил Артур ЧИЛИНГАРОВ, нашли средства на ремонт судна.