www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Президент Русского географического общества Шойгу посетил Приморье

01 Ноября 2011, 16:23 | Владивосток

Министр МЧС Сергея ШОЙГУ посетил Приморье с двухдневным визитом еще и как президент Русского географического общества.

Он побывал в Обществе изучения Амурского края, которое является филиалом РГО, восхитившись его уникальной библиотекой. Но главная цель – подобрать судно для организации путешествий и научных исследований Тихоокеанского побережья. Или хотя бы снять фильм о красотах,

Как признался Шойгу на встрече с редакторами СМИ, администрация края пыталась вручить ему «какой-то паром» с 400 каютами на борту. Очевидно, речь шла о «Георге Отс», который стоит на приколе в порту в надежде, что будет востребован для гостей саммита АТЭС.

Однако выбор президента РГО пал на научное судно «Профессор Хлюстин» Морского государственного университета им. Невельского. Решено, что судно станет совместной базой для экспедиций: курсантам - практика, путешественники же будут проводить исследования по морям Тихого океана. Правда, первым делом попечители Русского географического общества, как сообщил Артур ЧИЛИНГАРОВ, нашли средства на ремонт судна.

Автор: Кристина СТЕПАНОВА
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru