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Студентка представит ДВФУ на конференции в Стэнфорде
В Москве успешно завершилась международная конференция — первый этап программы студенческого обмена «Стэнфордский российско-американский форум» (SURF).
В программе принимают участие 40 студентов ведущих российских и американских вузов. В их числе — cтудентка пятого курса Школы экономики и менеджмента ДВФУ Анастасия Скрипник. В рамках работы конференции студенты смогли обсудить с ведущими экспертами, политиками и профессорами актуальные вопросы экономики, политики, международных отношений и сотрудничества обеих стран.
Проект SURF и его участники вызвал интерес у главных представителей администрации президента России: Сергей Нарышкин и Аркадий Дворкович рассказали российским и американским студентам о текущей работе российского правительства, существующих успехах, проблемах и планах. Одним из самых запоминающихся событий для участников SURF стало посещение Государственной думы России и Центра Карнеги.
Московская конференция помогла ее участникам не только глубже погрузиться в понимание текущей международной ситуации и проблем наших стран, но и подготовиться ко второму этапу программы — научно-практическому исследованию.
По итогам конференции среди участников сформировались группы, в которые вошли по два представителя от России и США. При поддержке университетских профессоров и экспертов на протяжении полугода команды будут изучать выбранную тему, анализировать проблемы и искать пути их решения, применяя как американский и российский, так и мировой опыт.
Результаты своих исследований участники проекта SURF представят на завершающей конференции в Стэнфорде, которая пройдет в апреле 2012 года. Лучшие работы будут опубликованы в Стэнфордском журнале, а также переданы представителям правительства России и центров политических и экономических исследований.
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