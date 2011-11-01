www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Студентка представит ДВФУ на конференции в Стэнфорде

01 Ноября 2011, 22:50 | Владивосток

В Москве успешно завершилась международная конференция — первый этап программы студенческого обмена «Стэнфордский российско-американский форум» (SURF).

В программе принимают участие 40 студентов ведущих российских и американских вузов. В их числе — cтудентка пятого курса Школы экономики и менеджмента ДВФУ Анастасия Скрипник. В рамках работы конференции студенты смогли обсудить с ведущими экспертами, политиками и профессорами актуальные вопросы экономики, политики, международных отношений и сотрудничества обеих стран.

Проект SURF и его участники вызвал интерес у главных представителей администрации президента России: Сергей Нарышкин и Аркадий Дворкович рассказали российским и американским студентам о текущей работе российского правительства, существующих успехах, проблемах и планах. Одним из самых запоминающихся событий для участников SURF стало посещение Государственной думы России и Центра Карнеги.

Московская конференция помогла ее участникам не только глубже погрузиться в понимание текущей международной ситуации и проблем наших стран, но и подготовиться ко второму этапу программы — научно-практическому исследованию.

По итогам конференции среди участников сформировались группы, в которые вошли по два представителя от России и США. При поддержке университетских профессоров и экспертов на протяжении полугода команды будут изучать выбранную тему, анализировать проблемы и искать пути их решения, применяя как американский и российский, так и мировой опыт.

Результаты своих исследований участники проекта SURF представят на завершающей конференции в Стэнфорде, которая пройдет в апреле 2012 года. Лучшие работы будут опубликованы в Стэнфордском журнале, а также переданы представителям правительства России и центров политических и экономических исследований.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru