В ДВФУ выбрали лучшие проекты

В ДВФУ стартовал Russian Startup Tour. Таким образом Владивосток открыл серию однодневных мероприятий, которые пройдут в дальнейшем в 10 городах России. Кроме столицы Приморья, в программе тура также Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Самара, Екатеринбург, Уфа, Томск, Новосибирск и Красноярск.

Владивостокские стартаперы представили на суд экспертов 15 проектов, которые, по мнению их авторов, должны улучшить человеческую жизнь в разных областях.

– Я лично просматривал проекты, которые были презентованы, и многие из них нахожу очень достойными, – сказал проректор по науке и инновациям ДВФУ Анвир ФАТКУЛИН. – Теперь перед авторами проектов стоит следующая задача – найти инвесторов. Думаю, презентация и обсуждение проектов в рамках встречи помогли им развить в себе эти навыки.

Лучшими стартап-проектами Владивостока эксперты назвали «Производство шайбочных шнеков» Марата ГРЕШКОВА, «Липидные препараты для пищевой и медицинской промышленности» Сергея КАСЬЯНОВА и «Использование микробиологических удобрений» Александра МУТАЕВА.

Russian Startup Tour проводится для продвижения и развития стартап-культуры в России, а также для вовлечения инвесторов в работу с региональными проектами и интеграцию этих проектов в общероссийскую инновационную инфраструктуру. 10 авторов лучших проектов в каждом городе получают возможность презентовать свои проекты перед инвесторами и широкой публикой, а 30 авторов будут приглашены на IV Всероссийский инновационный молодежный конвент, который пройдет в Москве.