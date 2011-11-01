Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ДВФУ выбрали лучшие проекты
В ДВФУ стартовал Russian Startup Tour. Таким образом Владивосток открыл серию однодневных мероприятий, которые пройдут в дальнейшем в 10 городах России. Кроме столицы Приморья, в программе тура также Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Самара, Екатеринбург, Уфа, Томск, Новосибирск и Красноярск.
Владивостокские стартаперы представили на суд экспертов 15 проектов, которые, по мнению их авторов, должны улучшить человеческую жизнь в разных областях.
– Я лично просматривал проекты, которые были презентованы, и многие из них нахожу очень достойными, – сказал проректор по науке и инновациям ДВФУ Анвир ФАТКУЛИН. – Теперь перед авторами проектов стоит следующая задача – найти инвесторов. Думаю, презентация и обсуждение проектов в рамках встречи помогли им развить в себе эти навыки.
Лучшими стартап-проектами Владивостока эксперты назвали «Производство шайбочных шнеков» Марата ГРЕШКОВА, «Липидные препараты для пищевой и медицинской промышленности» Сергея КАСЬЯНОВА и «Использование микробиологических удобрений» Александра МУТАЕВА.
Russian Startup Tour проводится для продвижения и развития стартап-культуры в России, а также для вовлечения инвесторов в работу с региональными проектами и интеграцию этих проектов в общероссийскую инновационную инфраструктуру. 10 авторов лучших проектов в каждом городе получают возможность презентовать свои проекты перед инвесторами и широкой публикой, а 30 авторов будут приглашены на IV Всероссийский инновационный молодежный конвент, который пройдет в Москве.
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- В Приморье может появиться еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса