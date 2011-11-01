У воспитателей и учителей Владивостока с 1 января 2012 г. зарплата поднимется на 10%

Владивостокская городская организация профсоюза работников образования РФ поддержала инициативу главы города Игоря Пушкарёва по повышению зарплат воспитателям детских садов, преподавателям дополнительного образования и молодым учителям.

С 1 октября 2011 года зарплата сотрудников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования по инициативе мэра поднялась на 5%, а с 1 января 2012 года поднимется на 10%. Кроме этого с нового года на 10 тысяч рублей больше станут получать молодые учителя. Такая мера должна помочь в "омоложении" педагогических кадров, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.