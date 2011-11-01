Системе образования Приморья есть что предложить выпускникам школ

В связи с реализацией множества инвестиционных проектов нехватка специалистов в Приморье ощущается особенно остро. Через год-другой их понадобится еще больше – новым производствам и целым отраслям будут необходимы и квалифицированные рабочие, и кадры с высшим образованием. Для того чтобы сегодняшние выпускники школ нашли себе применение, они должны ответственно подходить к выбору будущей профессии. Тем более что системе образования в Приморье есть что им предложить.

О том, как в связи с потребностями рынка труда перестраивается система профессионального образования, в интервью «ЗР» рассказала заместитель начальника Департамента образования и науки Приморского края Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ.

- Екатерина Вениаминовна, сколько всего выпускников школ в этом году в Приморье?

- Выпускников 9-х классов в этом году 18 729, 11-х - 11 314 человек. Все они зарегистрированы в единой базе данных ГИА и ЕГЭ.

- Успешно ли в этом году школьники сдали ЕГЭ? Как мы выглядим на фоне других регионов?

- Окончательные итоги пока не подведены – ребята еще сдают ЕГЭ в дополнительные сроки. По предварительным итогам, ЕГЭ в этом году в Приморье сдали довольно успешно, по некоторым предметам показатели выше, чем в прошлом году. Например, средний балл по литературе - 46,08, в 2010 году - 45. По русскому языку средний балл – 55, в прошлом – 48,6. По английскому языку - 48,7, в прошлом – 40. Математика у нас в этом году 37,99, в 2010 – 37,27. То есть, в целом сдали неплохо.

- Как, по вашему мнению, распределятся выпускники между учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования?

- Основная масса выпускников 11 класса – и это давняя тенденция - идет в вузы. В прошлом году в вузы пошел 61,1% выпускников, в этом году, по прогнозу, - примерно 62%.

В техникумы и колледжи пойдет около 30%.

Что касается учреждений начального профессионального образования, то в этой сфере у нас в этом году проведена колоссальная работа по привлечению школьников в учреждения НПО. С 1 сентября обучение будет вестись по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального профессионального образования. В связи с этим увеличивается прием на базе 11 классов. Новый федеральный стандарт предполагает более высокий уровень выпускника школы, поступающего в лицеи и училища. Последние годы прием в НПО на базе 11 классов был около 9%, в этом году мы рассчитываем примерно на 12%. Мы прикладываем в эту приемную кампанию много усилий к тому, чтобы дети пошли обучаться востребованным рабочим профессиям, прежде всего, технического направления для обеспечения производств.

- Сколько бюджетных мест в приморских вузах, есть ли уменьшение или увеличение по направлениям подготовки?

- Всего в этом году у нас 6 700 мест. Сохраняется тенденция уменьшения количества бюджетных мест, примерно на 600-700, за счет сокращения приема по экономическим и гуманитарным направлениям подготовки в непрофильные вузы. В то же время несколько увеличился прием на технические и естественно-научные направления подготовки.

В этом году свой первый набор осуществляет ДВФУ, включивший в состав 4 приморских вуза. За истекший период коллективом университета сделаны определенные шаги в формировании базы для перехода на востребованную в регионе модель университета в целях обеспечения его влияния на социально-экономическое развитие региона. Принципиально по-новому, в отличие от других федеральных университетов, организован учебный и научный процесс в объединенном университете. ДВФУ получил около 4 000 бюджетных мест, прием будет осуществляться в соответствии с определенными приоритетными направлениями развития региона. Значительно увеличен в этом году в федеральном университете набор в магистратуру.

- Удастся ли Приморью, по вашему мнению, привлечь выпускников из других регионов России?

- В последние годы присутствие среди студентов приморских вузов жителей других регионов России постоянно увеличивалось. В 2008 году в ДВГУ, например, учились представители 28 субъектов федерации, в 2009 г. – 33, в 2010 – 47. Надеемся, что эта тенденция укрепится в федеральном университете. У нас много направлений подготовки, которые являются уникальными или зарекомендовавшими себя в России - биотехнология, биомедицина, юриспруденция, восточные языки. ДВФУ, например, уже сегодня заключил 10 договоров о целевой подготовке с другими субъектами РФ.

- Появятся ли в этом году новые направления подготовки в вузах и учреждениях НПО и СПО?

- Открытие принципиально новых направлений подготовки в вузах мы в этом году не прогнозируем. Надеемся, что в будущем интересные, эксклюзивные программы появятся в ДВФУ. А вот в системе НПО мы вводим в этом году новые направления подготовки, или, если точнее сказать, возвращаем те, что были забыты. За последние 10 лет училища в районах утратили статус сельских училищ. Мы хотим им этот статус вернуть. Училища, расположенные в сельской местности, должны готовить кадры для села, для фермерских хозяйств. Поэтому вводим новые профессии животноводов, рисоводов, овощеводов, пчеловодов. Все то, что может обеспечить развитие сельского хозяйства. Чтобы дети, выросшие на земле, любящие и понимающие сельскохозяйственный труд, смогли применить свои силы именно там.

В Арсеньеве планируем возродить подготовку станочников. На базе профессионального училища № 1 открываем подготовку специалистов для энергетики. В Большом Камне профессиональное училище № 15 увеличивает подготовку рабочих кадров высокой квалификации для завода «Звезда». Вводить подобные направления довольно сложно, они требуют дорогостоящего оборудования. Но мы это будем делать вместе с работодателями.

Так как современные производства требуют кадров высокой квалификации, мы повышаем статус четырех учреждений НПО. Училище № 1 будет преобразовано в Промышленный колледж энергетики и связи, профессиональный лицей № 15 – в судостроительный колледж, училище № 9 – в региональный технический колледж, лицей № 43 – в Колледж технологии и сервиса. Они будут готовить рабочие кадры высокой квалификации, а также по программам среднего профобразования.

- А педагогические кадры в этих учреждениях есть? Удалось ли привлечь молодежь в качестве мастеров профессионального обучения?

- Возраст мастеров и преподавателей в системе НПО и СПО – работоспособный, но молодежи пока мало. Чтобы они шли работать в систему образования, нужны стимулы. И такие мотивирующие программы мы сейчас разрабатываем. С 1 сентября будет внедрена новая система оплаты труда, которая, надеемся, позволит привлечь в эту сферу и молодежь.

- Сегодня в связи с массовым строительством на территории края много говорят о нехватке рабочих рук для строительства. Учитывает ли это система профобразования? Участвуют ли учреждения НПО в экспресс-подготовке и переподготовке рабочих?

- Если говорить о подготовке кадров для строительства, то в 5 краевых учреждениях такая подготовка ведется. Другое дело, что выпускники не востребованы на стройках саммита. Там в больших количествах требуются арматурщики, бетонщики и другие рабочие. Это не профессия НПО, это профессиональная подготовка, и мы могли бы ее проводить на базе наших учреждений, вести переподготовку безработных, высвобождающихся граждан. Но такого заказа от работодателя нет. Крупные строительные компании не обращаются в наши учреждения за кадрами.

- То есть работодатели на контакт не идут?

- Эта ситуация актуальна только для строительства. В целом же процентов на 70-80 подготовка ведется под договоры с работодателями, под согласованные цифры. Но заказчиками чаще всего выступают средние и малые предприятия. Крупный бизнес пока не готов в этом участвовать. Хотя это ведь очень выгодно – подготовка рабочих кадров осуществляет бесплатно. Необходимо только заявить о своей потребности, принять участие в составлении учебных планов и программ. И через год-два получить готового специалиста, подготовленного специально для предприятия. Но такая система взаимодействия с крупными работодателями пока не сложилась.