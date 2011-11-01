Приемная кампания 2011: старт дан

С 20 июня в России стартовала приемная кампания 2011 года. Приморье не стало исключением – в начале прошлой недели все вузы Владивостока начали прием документов от абитуриентов. Всего прием в этом году ведут 7 государственных вузов, 2 негосударственных, а также филиалы центральных вузов.

Всего в эту приемную кампанию в вузах края - 6 700 бюджетных мест.

Если говорить в целом, то особых изменений в правилах приема в этом году не произошло – количество волн осталось прежним, не изменился по сравнению с прошлым годом и порядок зачисления.

ДВФУ: первый набор в уникальный вуз

Основной особенностью приемной кампании этого года в Приморье станет тот факт, что Дальневосточный федеральный университет осуществит свой первый набор. К приемной кампании в вузе тщательно готовились – было необходимо не только объединить 4 вуза в один, но и создать Школы по самым перспективным направлениям подготовки. По словам ректора ДВФУ Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, эта работа была проведена в кратчайшие сроки, и к приемной кампании вуз сформировал адекватное предложение для абитуриентов.

В этом году вуз объявил набор на 156 программ. Из них 54 программы магистратуры и 102 программы подготовки бакалавров и специалистов. Специалитет сохранен на 8 технологических направлениях подготовки преимущественно в Инженерной школе ДВФУ. Бюджетных мест в этом году в университете много - суммарно по очной форме обучения вуз получил 3 368 бюджетных мест. Из них 519 мест – магистратура, 2 539 бюджетных мест – на программы бакалавриата и специалитета.

«Если посмотреть на те контрольные цифры, которые выделило Министерство образования ДВФУ, то общая цифра набора практически сохранена на уровне прошлого года, - говорит заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН. – При этом количество мест, которые выделены на программы бакалавриата, снижено, но более чем в полтора раза увеличено количество мест на магистратуру. Это тоже принципиальная позиция Министерства для всех федеральных университетов. Таким образом, ДВФУ берет курс на развитие программ магистратуры. В следующем году будет открыто еще 14 новых направлений подготовки».

Что касается количества бюджетных мест на бакалаврские программы, то их больше всего на такие направления, как педагогическое образование (249), экономика (111), менеджмент (79), строительство (96), электроэнергетика и электротехника, кораблестроение, техносферная безопасность (по 60 на каждую).

«Ежегодно во всех вузах России происходит уменьшение числа бюджетных мест на гуманитарные и экономические направления подготовки и увеличение мест на инженерные и естественно-научные специальности, - говорит Андрей Шушин. – Но в силу того, что в состав ДВФУ вошли один из крупнейших экономических вузов Дальнего Востока – ТГЭУ и классический университет – ДВГУ – у нас достаточное количество бюджетных мест и на эти направления подготовки. Мы надеемся, что наряду со специальностями, на которые был традиционно высокий конкурс – это гуманитарные направления, экономические, юридические, значительно повысится конкурс на специальности инженерного и естественно-научного блока. У абитуриентов все больше популярности завоевывают программы, связанные с информационными и биотехнологиями, инженерные специальности, профессии, связанные с океанотехникой – ребята понимают, что в связи с развитием в регионе целого ряда новых инвестиционных проектов у них не будет проблем с трудоустройством».

Еще одной особенностью приемной кампании ДВФУ в этом году станет заявка на привлечение в вуз талантливой молодежи. Для этого предпринят целый ряд мер. Одна из них – это оплата проезда высокобалльникам из других регионов России, которые примут решение учиться в ДВФУ. Второе новшество – это увеличение минимального балла ЕГЭ при поступлении на целый ряд наиболее востребованных специальностей. Всего таких направлений 19. Среди них – менеджмент, экономика, лингвистика, политология, юриспруденция, востоковедение, нефтегазовое дело, строительство, компьютерная безопасность, государственное и муниципальное управление и др.

«Для того чтобы принять на эти программы наиболее подготовленных ребят, мы решили на эти направления подготовки поднять минимальный балл по ЕГЭ, - продолжает Андрей Шушин. – Например, если по русскому языку минимальный балл - 36, то при поступлении на эти направления он должен быть не ниже 45, по физике и химии – не ниже 40, по математике – не ниже 30 и т. д. Эти программы наиболее востребованы у абитуриентов, чтобы взять на эти программы наиболее подготовленных абитуриентов, мы эту планку поднимаем. Причем эта планка поднимается и для тех, кто хочет поступать на внебюджетные места».

Внебюджетных мест в ДВФУ в этом году тоже достаточно. Однако, как уже заметили абитуриенты и их родители, уровень оплаты на многие направления подготовки несколько повысился. Как поясняют в приемной комиссии ДВФУ, это связано с выходом 20 декабря 2010 года в свет приказа Министерства образования № 1898, который регулирует процессы набора абитуриентов в вузы на платной основе.

«Раньше вузы исходили из своих расчетов, сейчас Министерство образования этот процесс строго регламентирует - стоимость образовательных программ в вузах должна быть не ниже той суммы, которая выделяется Министерством на одного бюджетного студента. В связи с этим по целому ряду программ произошло повышение. По ДВФУ эта цифра в среднем составляет 92 тыс. рублей в год. На востребованных экономических, гуманитарных специальностях эта цифра может быть несколько выше, за счет этого мы понижаем планку на естественнонаучные и инженерные направления, тем самым привлекая к ним молодежь».

В итоге, как и в прошлые годы, самым дорогим будет обучение по направлению «Экономика» на российско-американской двухдипломной программе – 170 тыс. рублей в год. Обучение в Школе юриспруденции – 125-135 тыс. рублей в год. На экономические и гуманитарные специальности – от 95 до 110 тыс. рублей. А вот в Инженерной школе, Школе биомедицины и Школе естественных наук стоимость обучения несколько ниже – от 45 до 70 тыс. рублей.

Значительное внимание будет уделено в ДВФУ и развитию программ среднего профобразования – всего на СПО выделено 1 100 бюджетных мест. Планируется, что программы среднего профобразования будут постепенно совершенствоваться и через год-два вуз начнет реализовывать на их базе программы прикладного бакалавриата.

ВГУЭС: ставка на рынок труда

Большую работу по подготовке к приемной кампании 2011 года провел и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС). По всем направлениям подготовки вузу выделено около 1 000 бюджетных мест, то есть заявка вуза Министерством образования была полностью удовлетворена.

«Мы воспринимаем план набора на подготовку специалистов как уровень социальной ответственности перед абитуриентом, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии ВГУЭС Светлана КЛИМЕНКО. – Прежде, чем предложить какую-то программу абитуриентам, мы очень много работаем с центром занятости населения, работодателями, изучаем потребность рынка труда. Над формированием прогноза потребностей в трудовых ресурсах трудится наш отдел социологических и маркетинговых исследований. Все эти данные, полученные из разных источников, ложатся в основу контрольных цифр приема. В этом году мы предлагаем только те направления подготовки, которые остро востребованы на региональном рынке труда, и отказываемся от тех направлений, которые пока не очень нужны рынку».

В этом году университет объявил набор на три новых направления. Это «Организация работы с молодежью», «Гостиничное дело» и «Сервис».

«Направление «Сервис» включает в себя очень много интересных для ребят профилей подготовки, - продолжает Светлана Клименко. - Не зря сегодня в стране создан консорциум сервисных вузов. Это направление является важным для развития страны – ведь таким специальностям в России практически не учили. Сегодня, когда Россия реализует множество имиджевых проектов – саммит АТЭС, Универсиада, Олимпиада – такие специалисты будут особенно востребованы. Открытие специальности «Организация работы с молодежью» – это тоже глубоко продуманное решение нашего коллектива. Молодежь активизируется, создается очень много молодежных движений, ребята приобщаются к политике. Эта работа не должна протекать стихийно. Есть у нас другие, совершенно новые профили, открытие которых обусловлено самой жизнью. Например, технология и организация спортивно-оздоровительных услуг, технология организации развлечений. В России, а тем более на Дальнем Востоке по этому направлению специалистов не готовят».

Есть бюджетные места в вузе и по программам СПО. По словам Светланы Клименко, система среднего образования в вузе выстроена давно и имеет очень хорошую материальную базу. Практика последних лет показывает, что порой ребята делают осознанный выбор в пользу среднего образования, а получив профессию и попробовав себя в ней, продолжают обучение по ускоренным программам высшего профессионального образования.

Отраслевые вузы вернулись к специализации

Что касается отраслевых вузов Приморья – МГУ им. Невельского, Дальрыбвтуза, ВГМУ, то здесь тенденция едина для всех. Контрольные цифры набора в эти учебные заведения говорят о том, что эти вузы основной упор делают на тех направлениях, в которых особенно сильны.

МГУ им. Невельского в этом году готов принять на бюджетные места более 600 человек, из них 290 на специалитет, 228 – на бакалавриат, 5 – на магистратуру. 30 бюджетных мест есть в Сахалинском филиале вуза и 60 – в Амурском.

Больше всего бюджетных мест на такие направления, как судовождение (115), эксплуатация судовых энергетических устройств (110), технология транспортных процессов (65). На такие специальности как юриспруденция, менеджмент, социология, социально-культурная деятельность, педагогика и психология открыт набор только на внебюджетные места. Стоимость обучения – 80-90 тыс. рублей в год. По психологии есть 5 бюджетных мест на магистратуру.

В Сахалинском филиале есть 30 бюджетных мест на судовождение и эксплуатацию судовых энергетических установок и 55 мест - на программы СПО по этим же направлениям. Примерно такая же картина и в Амурском филиале – 60 мест на программы ВПО и 110 мест на программы среднего образования по аналогичным направлениям.

В Дальрыбвтузе для абитуриентов этого года - 509 бюджетных мест. И больше всего – на традиционные направления: водные биоресурсы и аквакультура (65), промышленное рыболовство (60), технология транспортных процессов (60), продукты животного происхождения (50), судовождение (50).

На программы СПО в вузе открыт набор на 125 бюджетных мест по направлениям судовождение, ихтиология и рыбоводство, эксплуатация судовых энергетических установок. В Находкинском филиале ведется только коммерческий прием бакалавров и магистров. В Славянском филиале есть 60 бюджетных мест на различные специальности.

Традиционно много бюджетных мест в ВГМУ. На лечебное дело здесь готовы бесплатно принять 135 человек, на педиатрию – 60, на медико-профилактический факультет – 60, на факультет клинической психологии – 30 человек. На стоматологию и фармацевтику – по 10 человек, на медицинскую биохимию и социальную работу – по 5. Стоимость обучения по врачебным специальностям – в пределах 65 тыс. рублей в год. Самым дорогим на сегодняшний день является обучения на стоматологическом факультете – 82 тыс. рублей.

Дальневосточная государственная академия искусств готова принять на бюджетные места 23 бакалавра и 70 специалистов. Больше всего мест – на специальность «Актерское искусство».

«ЗР» будет следить за тем, как будут распределяться предпочтения абитуриентов этого года между приморскими вузами.