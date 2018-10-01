Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников

В эти выходные Владивосток в очередной раз стал оранжево-черным – столица Приморья широко отметила День тигра. Театрализованное шествие в ярких костюмах прошло от Покровского парка до центральной площади города, где проходит праздничный концерт и работают тематические площадки. В колонне можно было увидеть детей и взрослых, представляющих учебные заведения, организации и трудовые коллективы. Так активное участие в празднике принял коллектив Группы компаний ННК.

Генеральный директор АО «ННК-Нефтепродукт» Виталий ВЕРШИНИН: «Тема экологии важна для каждого из нас. И каждый должен внести посильный вклад в сохранение красоты нашего родного края. Инвестиции Группы компаний ННК в модернизацию Хабаровского НПЗ позволили значительно снизить нагрузку предприятия на окружающую среду. Это вклад нашей компании в общее дело. И мы постоянно совершенствуем наше производство именно с точки зрения влияния на экологию.

День тигра – экологический праздник, привлекающий внимание к проблеме сохранения этих прекрасных животных. И «Центр «Амурский тигр», и Русское географическое общество – большие молодцы. Конечно же, наш коллектив поддерживает идею охраны и защиты амурского тигра – поэтому сегодня мы здесь».

Помимо участия в прохождении в праздничной колонне, Группа поставила на центральной площади города специальные шатры, разделенный на тематические зоны. В них участники и гости праздника смогли насыщено и весело провести свое время. День тигр завершился вечерним концертом на площади. Известные российских группы «Несчастный случай» и «Чайф» поздравили горожан, исполнив песни из старых и новых альбомов.