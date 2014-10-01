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МЧС по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение

01 Октября 2014, 14:07 | Владивосток

По данным Приморского УГМС в связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края днем 2 октября и в первой половине ночи 3 октября в городе Владивостоке и местами в южных районах, а также ночью и утром 3 октября на юге восточных районов ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Утром и днем 3 октября на южном побережье усиление северо-восточного, северного ветра 17-22 м/с. На реках южной половины края ожидается подъем уровня воды до 0.5 м.

Прогнозируемые ЧС (происшествия):

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате размыва дорожного полотна дорог с грунтовым покрытием

- краткосрочное подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подъем уровня воды на малых реках южной половины края, с подтоплением подворий, сельхозугодий и хозяйственных построек расположенных в низменных участках

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад

- нарушения в работе системы ЖКХ

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья воздержаться от поездок на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.

ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ПОДТОПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

- Очистить сточные канавы для отвода дождевых вод в ливневую канализацию.

- Убрать из подвалов в безопасное место сельхозинвентарь, овощи, удобрения.

- Предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место.

- Отключить в подвалах (подполье) электроэнергию и газ.

- Заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.

- Уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.

- Переместить ценные домашние вещи на верхние этажи или чердак жилого дома.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: МЧС  приморье  погода  прогнозы 



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