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МЧС по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение
По данным Приморского УГМС в связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края днем 2 октября и в первой половине ночи 3 октября в городе Владивостоке и местами в южных районах, а также ночью и утром 3 октября на юге восточных районов ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Утром и днем 3 октября на южном побережье усиление северо-восточного, северного ветра 17-22 м/с. На реках южной половины края ожидается подъем уровня воды до 0.5 м.
Прогнозируемые ЧС (происшествия):
- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате размыва дорожного полотна дорог с грунтовым покрытием
- краткосрочное подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;
- подъем уровня воды на малых реках южной половины края, с подтоплением подворий, сельхозугодий и хозяйственных построек расположенных в низменных участках
- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад
- нарушения в работе системы ЖКХ
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья воздержаться от поездок на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.
ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ПОДТОПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
- Очистить сточные канавы для отвода дождевых вод в ливневую канализацию.
- Убрать из подвалов в безопасное место сельхозинвентарь, овощи, удобрения.
- Предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место.
- Отключить в подвалах (подполье) электроэнергию и газ.
- Заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.
- Уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.
- Переместить ценные домашние вещи на верхние этажи или чердак жилого дома.
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