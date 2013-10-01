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Ремонт во Владивостоке идет по плану
Во всех районах Владивостока продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. За последнее время муниципальные дорожные службы восстановили поврежденное дорожное полотно на улицах Тигровая, Верхнепортовая, Уткинская, Авраменко, Октябрьская, Гамарника, Каплунова, Героев Варяга и многих других.
За летний период были приведены в порядок участки дорог по проспекту 100-летия Владивостоку и проспекту Красного знамени, по Военному шоссе, улицам Русской, Кутузова, Давыдова, Выселковой, Снеговой, Адмирала Юмашева, Окатовой, Связи – всего порядка сотни дорог.
Конечно, прочными на несколько лет вперед остаются дороги, где ведется капитальный ремонт – с восстановлением ливневок, дорожного основания и другой дорожной инфраструктуры. Однако «капиталка» - дело дорогое, в один год по всем дорогам сделать его невозможно, поэтому ежегодно на многих участках ведется восстановительный ремонт. Он, конечно, не так долговечен, но тоже совершенно необходим.
Каток прошелся по дворам
Также весь сезон идет ремонт на внутриквартальных дорогах и проездах к дворовым территориям. Но, пожалуй, главная особенность нынешней ремонтной кампании в том, что она не обошла вниманием благоустройство придомовых дорог и дворов, состояние которых напрямую касается тысяч и тысяч владивостокцев. В списке сданных объектов насчитывается порядка 70 адресов.
Напомним, что к ремонтным работам городских магистралей в столице Приморья приступили еще с середины апреля – как только на улице установились стойкие положительные температуры.
Первой под масштабную реконструкцию попала автодорога на Токаревскую Кошку – одно из любимых мест отдыха горожан. Впервые в истории Владивостока эта ранее грунтовая дорога по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА сделана капитально и закатана в асфальтобетон. Для безопасности горожан Токаревскую трассу оборудовали «лежачими полицейскими», заасфальтировали площадку для парковки автомобилей.
Впервые асфальтобетонное покрытие появилось и на улице Шуйской, что в районе автовокзала на Второй Речке. Прежде эта дорога напоминала полосу препятствий с ямами и ухабами - по ней было сложно проехать даже на джипе. Мэр распорядился внести ее в план ремонта и сделать капитально из асфальтобетона. Так что теперь, по отзывам водителей, с улиц Кирова, Чкалова и Енисейская на основную магистраль - проспект 100-летия Владивостоку - можно проехать не простаивая в пробках, которые периодически образуются до перекрестка на Русской.
А разгрузить проспект 100-летия Владивостоку, причем существенно, призван новый транспортный узел «Днепровская – Вострецова – Печорская». Он включает в себя участок дороги от Тухачевского по Днепровской с дальнейшим выходом на Вострецова и к Печорской (район стадиона «Строитель»). Уже завершается строительство первого этапа работ – дороги от Вострецова до Днепровской.
17 сентября дорожные службы муниципального предприятия «Дороги Владивостока» приступили к ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе. Устаревшие и изношенные швы будут заменены на новые, итальянского производства, с более жесткими компенсаторами. Эти конструкции выдерживают нагрузки значительно больше, нежели прежние, а значит, срок их эксплуатации увеличится.
Ремонт будет производиться в несколько этапов, с частичными ограничениями движения транспорта.
«Зебра» для пешехода
Параллельно с ремонтом дорог во Владивостоке обновляется дорожная разметка, устанавливаются новые знаки. Работы по усовершенствованию дорожной инфраструктуры проводятся ежедневно во всех районах города. Особое внимание уделяется дорожным знакам, обозначающим пешеходный переход.
Только за минувший месяц бригады МУПВ «Дороги Владивостока» нанесли «зебры» на улицах Вострецова, Невской, Южно-Уральской, Ильичева, Луговой, Воропаева и десятках других. Новые знаки «Пешеходный переход» и «Дети» появились также по десяткам адресов.
В целях создания безопасных условий движения пешеходов и автомобилистов на дорогах Владивостока по распоряжению главы города реконструируются старые и устанавливаются новые светофоры.
Так, впервые пешеходный светофор на днях появился на улице Постышева, в районе дома №41. Он работает по требованию пешехода путем нажатия специальной кнопки и позволяет беспрепятственно переходить оживленную магистраль.
Еще один новый светофор был установлен на острове Русском, неподалеку от кампуса ДВФУ.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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