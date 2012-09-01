Во Владивостоке на боевую службу заступил «Соболь»

В отряде береговой охраны Пограничной службы ФСБ России состоялся торжественный подъём флага на новом сторожевом катере «Соболь». Он построен на стапелях КБ «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Во Владивосток катер пришёл морским путём на большегрузном судне, после чего прошёл ходовые испытания и сдан экипажу.

Официальная церемония ввода катера в боевой состав Береговой охраны включила в себя торжественные выступления ветеранов и командования пограничного управления ФСБ России, освящение корабля и передачу иконы Николая Мирликийского экипажу.

Командиром катера назначен старший мичман Юрий БАНДИН. Он принял командование вверенным кораблём и сразу же вывел его на демонстрационные испытания в акваторию бухты Золотой Рог. Как рассказал новый командир, на его корабль возлагается серьёзная задача по охране акватории Владивостока в период АТЭС.

Постройка «Соболя» с бортовым номером 214 осуществлялась по госконтракту. Вооружение новейшего катера составляет морская тумбовая пулеметная установка с 14,5-мм пулемётом КПВТ, имеющая скорострельность 450 выстрелов в минуту. Катер имеет водоизмещение порядка 70 тонн и развивает скорость более 40 узлов.

Как сказал Юрий Бандин, на испытаниях во Владивостоке удалось достичь скорости 50 узлов. Экипаж пограничного корабля состоит из 10 человек.

«Золотой Рог».