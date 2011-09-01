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ДВФУ продолжит сотрудничество с вьетнамскими вузами
В канун национального праздника Вьетнама — 2 сентября вьетнамцы отмечают 66-ю годовщину своей независимости — председатель Приморского краевого общества дружбы с Вьетнамом, профессор кафедры Тихоокеанской Азии ДВФУ Александр Соколовский встретился в Хайфоне с председателем Хайфонского общества вьетнамо-российской дружбы, председателем Народного комитета города Хайфона Зыонг Ан Дьеном.
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества народных дипломатов Владивостока и Хайфона, направленного на эффективное содействие развитию партнерских отношений во всех сферах, включая образование. Стороны подчеркнули большую пользу Договора о сотрудничестве, подписанного несколько лет назад между Хайфонским университетом и ДВГУ, и признали необходимость его продления в связи с образованием Дальневосточного федерального университета. Начальник международного департамента Хайфонского университета, профессор Ву Хоанг Кыонг подтвердил желание многих вьетнамских студентов продолжить свое образование во Владивостоке в ДВФУ.
Между тем большая группа студентов ДВФУ, изучающая вьетнамский язык, в эти дни готовится к десятимесячной стажировке в Ханойском университете, которая стала возможна благодаря заключенному межправительственному соглашению между Россией и Вьетнамом.
По случаю 66-й годовщины независимости Вьетнама Генеральное консульство Республики Вьетнам во Владивостоке 2 сентября даст прием, на котором будут присутствовать представители администрации Владивостока и Приморского края, ректоры владивостокских вузов, ветераны Дальневосточного морского пароходства и Тихоокеанского флота, а также активисты Приморского краевого общества дружбы с Вьетнамом.
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