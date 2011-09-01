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С Днем знаний!
Дорогие школьники, студенты, родители и педагоги!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Школьная пора - это время светлых надежд, радости, первых успехов и достижений.
1 сентября - любимый всеми праздник, ведь когда-то каждый с волнением переступал школьный порог. Но особенно запоминающимся этот день станет для первоклассников, которые услышат свой первый звонок, познакомятся с новыми друзьями.
Повышение качества образования - неизменно приоритетное направление в работе администрации Владивостока, потому что интеллект - одна из самых надежных инвестиций в будущее нашего любимого города и страны.
Чтобы в новом учебном году школьники смогли получать еще более разносторонние и интересные знания, а учебный процесс стал еще более насыщенным и увлекательным, учебные заведения Владивостока оснащаются современным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, строятся новые спортивные площадки и стадионы.
Желаю всем ребятам, педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и только пятерок в новом учебном году!
Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв.
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