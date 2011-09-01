Дорогие школьники, студенты, родители и педагоги!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Школьная пора - это время светлых надежд, радости, первых успехов и достижений.

1 сентября - любимый всеми праздник, ведь когда-то каждый с волнением переступал школьный порог. Но особенно запоминающимся этот день станет для первоклассников, которые услышат свой первый звонок, познакомятся с новыми друзьями.

Повышение качества образования - неизменно приоритетное направление в работе администрации Владивостока, потому что интеллект - одна из самых надежных инвестиций в будущее нашего любимого города и страны.

Чтобы в новом учебном году школьники смогли получать еще более разносторонние и интересные знания, а учебный процесс стал еще более насыщенным и увлекательным, учебные заведения Владивостока оснащаются современным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, строятся новые спортивные площадки и стадионы.

Желаю всем ребятам, педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и только пятерок в новом учебном году!

Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв.