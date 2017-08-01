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В генконсульстве США во Владивостоке готовятся к массовому сокращению персонала

01 Августа 2017, 10:18 | Владивосток

Решение принудительно сократить персонал посольства США в России может привести к увольнению сотен своих же граждан, рассказали эксперты. Сроки ожидания американских виз для россиян неминуемо увеличатся, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно», — раскрыл президент России Владимир Путин в интервью 30 июля число сотрудников дипломатической миссии США в России, которые подпадут под действие санкций Кремля, пишет РБК. Прекратить работу они должны будут к 1 сентября, говорилось в заявлении МИД России 28 июля. В нем не была названа общая кадровая численность американской миссии, но было указано, что она должна быть сокращена до 455 человек. Таким образом, из слов президента и заявления МИДа следует, что общая численность дипмиссии США в России сейчас насчитывает 1210 человек.

«Речь идет не чисто о дипломатах, потому что такого количества [американских] дипломатов [в России] нет. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте, то есть российских гражданах, которые там работают», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам 31 июля.

В отчете управления генерального инспектора Госдепартамента США за 2013 год указано, что всего в миссии США тогда работали 1279 человек, включая генконсульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Из этого числа 934 человека (73%) относились к категории «местного нанятого» персонала, то есть в основном были российскими гражданами. Более свежих отчетов Госдепартамент не публиковал. Но если предположить, что структура персонала американской дипмиссии в России не сильно изменилась с того времени, выходит, что сейчас там работают более 800 россиян. Именно они могут пострадать от сокращения численности дипмиссии по приказу российских властей.

Три собеседника, знакомые с ситуацией в посольстве США в Москве, рассказали РБК, что пока никаких заявлений от руководства не последовало. Увольнения коснутся по большей части россиян, работающих в американском посольстве, подтвердил РБК его бывший сотрудник, знакомый с ситуацией. «Санкции сильнее ударят по русским сотрудникам, так как американцев трудоустроят, а русские останутся без работы. Людям, уходившим из посольства по собственному желанию, и раньше трудно было найти работу в российских государственных учреждениях», — отметил собеседник РБК.

Сколько получают россияне в дипмиссии США?

В настоящий момент на общем сайте посольств и консульств США размещены лишь две российские вакансии: посольство США в Москве ищет водителя с ограниченным знанием английского языка (второй уровень) с годовым окладом до выплаты налогов 587 636 руб. (основной оклад 514 785 руб. + денежное пособие на питание 29 952 руб. + премия в размере 1/12 от основного оклада), а генеральное консульство США в Санкт-Петербурге — электрика с ограниченным знанием английского с годовым окладом 670 150 руб. (основной оклад 590 952 руб. + денежное пособие на питание 29 952 руб. + премия 1/12 от основного оклада).

РБК нашел в интернете вакансии посольства и консульств прошлых лет, все из которых относятся к категории «синих воротничков». В феврале 2014 года генконсульство США в Санкт-Петербурге искало кандидатов на должность охранника с начальным знанием английского языка. Годовой оклад для этой должности составлял 400 843 руб., включая пособие на питание. В сентябре 2014 года посольство США в Москве искало кандидата на должность рабочего склада с ограниченным знанием английского языка (второй уровень) с годовым окладом 448 642 руб.

Выдача виз замедлится

Одним из очевидных последствий российских действий станет увеличение срока выдачи американской визы для граждан России. Об этом предупредил в своем Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол. «От уменьшения числа работников посольства больше всего пострадают российские граждане. Время ожидания визы в США увеличится значительно», — написал он. В том, что сроки обработки визовых запросов увеличатся, не сомневаются и два бывших сотрудника посольства.

На сайте консульского бюро Госдепа указано, что сейчас сроки ожидания собеседования на получение визы в посольстве в Москве составляют от 38 до 50 календарных дней, еще три рабочих дня нужно непосредственно для оформления визы. Сроки ожидания дня подачи визы в американских генконсульствах в городах России значительно ниже. В Санкт-Петербурге — от 17 до 21 календарного дня (и два рабочих дня на оформление). В Екатеринбурге придется ждать в разы меньше — от двух до семи календарных дней (и три рабочих дня на оформление). Во Владивостоке и того меньше, всего один календарный день ожидания и один день на оформление.

Если американская сторона будет «показательно демонстративно сокращать должности, которые необходимы в повседневной работе и сокращение которых будет создавать реальные проблемы в обслуживании двусторонних отношений, — это будет выбор американской стороны, но это будет откровенный саботаж своих полномочий и миссии по тому, чтобы предоставлять консульские услуги США», считает председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: США  консульство  дипломат  лавров  Путин  виза  консул  мид  президент  санкции 



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Комментарии

  • Псевдоним11:10, 01.08.2017#

    Вова в очередной раз кусает свой хвост.

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