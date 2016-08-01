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Фуникулер во Владивостоке открыли после ремонта
01 Августа 2016, 13:26 | Владивосток
После профилактических работ во Владивостоке запустили фуникулер. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", ремонт горного трамвая продолжался почти месяц.
Такие ремонтные работы на фуникулере проводят раз в год. Технической проверке подвергают вагоны, рельсы, канаты и их крепления.
«Фуникулер вновь приглашает пассажиров, - рассказала директор ОАО «Электротранспорт» Лилия Козлова. - Время его работы - ежедневно с 7 до 20 часов».
Справка "ЗР":
Фуникулёрная система во Владивостоке - единственная на Дальнем Востоке России. Функционирует с мая 1962 года, расположена на склоне сопки Орлиной.
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Теги: фуникулер
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