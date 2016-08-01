Фуникулер во Владивостоке открыли после ремонта

После профилактических работ во Владивостоке запустили фуникулер. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", ремонт горного трамвая продолжался почти месяц.

Такие ремонтные работы на фуникулере проводят раз в год. Технической проверке подвергают вагоны, рельсы, канаты и их крепления.

«Фуникулер вновь приглашает пассажиров, - рассказала директор ОАО «Электротранспорт» Лилия Козлова. - Время его работы - ежедневно с 7 до 20 часов».

Справка "ЗР":

Фуникулёрная система во Владивостоке - единственная на Дальнем Востоке России. Функционирует с мая 1962 года, расположена на склоне сопки Орлиной.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.