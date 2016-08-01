Владивосток ожидают масштабные отключения горячей воды

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» , с 1 августа по 8 августа от горячего водоснабжения будут отключены потребители, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1: жители Фрунзенского района полностью, части Ленинского и Первореченского районов.

С 8 по 15 августа без ГВС останутся потребители, проживающие в Советском районе города, а также части Первореченского района. А с 11 по 18 августа от горячей воды будут отключены жители Владивостока, проживающие в Первомайском районе города.

Последний этап гидравлических испытаний пройдет с 6 по 13 сентября, коммунальная услуга будет отсутствовать у жителей Владивостока, проживающих в Ленинском районе, а также части Первореченского района.