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Владивосток ожидают масштабные отключения горячей воды
Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» , с 1 августа по 8 августа от горячего водоснабжения будут отключены потребители, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1: жители Фрунзенского района полностью, части Ленинского и Первореченского районов.
С 8 по 15 августа без ГВС останутся потребители, проживающие в Советском районе города, а также части Первореченского района. А с 11 по 18 августа от горячей воды будут отключены жители Владивостока, проживающие в Первомайском районе города.
Последний этап гидравлических испытаний пройдет с 6 по 13 сентября, коммунальная услуга будет отсутствовать у жителей Владивостока, проживающих в Ленинском районе, а также части Первореченского района.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото: http://leleky.org
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