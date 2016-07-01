Во Владивостоке фуникулер в субботу будет работать до 23 часов

2 июля, в день празднования 156-й годовщины Владивостока, работа фуникулёра будет продлена до 23.00 часов. Об этом деловой газете "Золотой Рог" сообщили в управлении транспорта городской администрации.

Напомним, уже 4 июля, в понедельник, фуникулер закрывается. Здесь пройдет ежегодный профилактический ремонт. Ожидается, что он продлится до 1 августа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.