Во Владивостоке хотят пустить грузовые поезда через центр города

Как провести реконструкцию тоннеля имени Сталина во Владивостоке и при этом свести к минимуму неудобства для жителей и гостей Приморья, обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор Василий Усольцев. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

В нем приняли участие представители Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Они рассказали, что в планах компании - реконструкция во Владивостоке тоннеля имени Сталина, на время которой движение грузовых поездов планируется пустить по «нижнему» пути – центру города.

Тоннель имени Сталина расположен на 7-8-м километрах перегона Гайдамак - мыс Чуркина линии Вторая Речка - мыс Чуркина.

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев отметил, что реконструкция не должна помешать нормальной жизни приморцев.

«Администрация Приморья такое решение не поддерживает – грузовые поезда не должны курсировать в активной зоне отдыха приморцев, для горожан это создаст массу неудобств. Корабельная набережная, набережная Цесаревича – излюбленные места отдыха жителей и гостей Владивостока. Здесь гуляют мамы с малышами, сюда приезжают туристы. Кроме того, здесь расположены святые для приморцев места – Вечный огонь и мемориал Славы Тихоокеанского флота подводная лодка С-56», – подчеркнул заместитель руководителя региона.

Василий Усольцев сообщил, что одним из вариантов решения данной проблемы может стать строительство нового дублирующего тоннеля.

«Соответствующее предложение мы уже направили в адрес РЖД», – заявил первый вице-губернатор.

Представители общественности также настроены решительно против использования «нижних» путей движения грузового железнодорожного транспорта в центре Владивостока.

Так, член Общественной Палаты Приморского края, председатель общественного благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова уверена, что запуск поездов в черте города перечеркнет многие амбициозные планы.

«Мы сейчас многое делаем для развития туризма в Приморье. Как мы будем объяснять туристам, гостям города эти неудобства? «РЖД» исходит из принципов экономии, а надо исходить из принципов комфортности жизни приморцев. Если по центру Владивостока начнут ходить грузовые поезда, мы поставим крест на многих амбициозных планах», – уверена она.

По мнению председателя Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрия Григоровича, в период, когда в Приморье все силы направлены на улучшение условий проживания приморцев, появление на улицах города грузовых составов – недопустимо.

«Сейчас многое делается для создания комфортных условий жизни приморцев. Край изменился к лучшему. Достаточно сравнить, как выглядел Владивосток пять лет назад и сейчас. Мосты позволили разгрузить город, построены многочисленные развязки. Движение грузовых поездов по центру Владивостока – это большой шаг назад! Все понимают, что реконструкция будет идти не две недели, а два года! На Корабельной Набережной проходят торжественные митинги, в частности, посвященные Дню Победы, возложения к Вечному огню. Это сложно представить под шум грузовых поездов!» – считает Дмитрий Григорович.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.