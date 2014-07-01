У Владивостока в очередной раз изменилась судьба

В преддверии дня рождения Владивостока на вопросы «Золотого Рога» ответил самый творческий чиновник городской администрации

Долгие годы во Владивостоке не было должности ни художника своего, ни дизайнера. В городской среде если и случались какие-то заметные события, то едва ли носили системный характер. Просто систему создавать было некому. Ситуацию кардинально изменил саммит АТЭС, подготовка к которому потребовала новых специалистов. В администрации города Владивостока тогда появился отдел дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий.

О том, как меняется сегодня облик города, «Золотому Рогу» рассказал начальник отдела Павел ШУГУРОВ.

- Раньше во Владивостоке работали градостроители, художники, участвовавшие в развитии города. Потом наступил период хаоса. В каком состоянии вы застали город, вступив в должность?

- Я работал в разных городах, делал разные проекты и, приезжая в новый город, видел, как его можно украсить, улучшить. А когда приехал во Владивосток, то вообще не мог найти место для того, чтобы применить свои навыки и силы. Единственное, что мне хотелось в родном городе – это только очищать. Было так много различной рекламы, каких-то непонятных столбов, киосков, появилось много точечной архитектуры на каждом свободном пятачке. Но со временем я вжился в город, нашел места, где могли бы быть какие-то объекты художественные, также появилось какое-то представление о том, как город можно очистить. Понятно, что архитектурные строения, которые появились за этот период, уже не снесешь, но можно хотя бы приметить те места, которые следовало бы оставить свободными для общественного доступа.

- Визитной карточкой нашего города, по мнению некоторых архитекторов, учитывая ландшафт, могли бы стать подпорные стены. Что вы видите визитной карточкой города?

- Визитных карточек несколько у нашего города, и подпорные стены в том числе. С ними была проведена большая и, наверное, самая интересная работа, потому что это касалось непосредственно моего профиля художника-монументалиста, работающего в архитектуре. Когда я только в должность вступил, мэр города предложил разрисовать их. Но подпорные стены обычно не разрисовывают. Они рядом с дорогой располагаются и их, как правило, делают в капитальных материалах: в бетоне, граните какие-то рельефы, т.е. так, как это сделано на Магнитогорской. Но денег не было на тот момент. На реконструкцию такой стены нужны миллионы рублей, а стен, нуждающихся в ремонте, немало в нашем городе. Поэтому решили красить. Вот эта покраска позволила молодым художникам реализовать свои планы, а городу дала возможность познакомиться с мыслями молодых художников и дизайнеров. Мне кажется, что это временное решение было достаточно уместным. Появились росписи, которые прижились, полюбились горожанам, такие как «Трамваи», например, на Ивановской улице, или рельефы с символами города на Молодежной, или «Старый город» от Покровского парка вниз на Алеутскую улицу. Появились такие сюжеты, которые, при случае, уже можно высекать из гранита. И это уже точно будет визитной карточкой на долгие времена.

За эти три года, которые мы занимаемся подпорными стенами, наметился очевидный профессиональный рост художников. Вот эти молодые ребята на глазах из граффитчиков-стеномарателей превратились в профессионалов. Многие из них перешли на более долговечные материалы. На улице Всеволода Сибирцева стена из деревянного рельефа сделана. Это уже что-то более интересное. Уже 5 профессиональных команд работают в городе.

В этом году мы делаем только одну стену – на Комарова, но в долговечных материалах. Ее трижды красили до этого – искали образ. Сегодня профессиональный рост местных современных авторов позволяет сделать ее так, как делали в советское время стены на Магнитогорской и на Заре: с гранитными рельефами, надолго. К этому шли три года. Посмотрели, примерились, что город любит, что приемлет в плане идеологическом, художественном. А теперь можем выйти на серьезный материал.

- В прошлом году по всему городу появились скамейки с изображением колбасы. Скамейки удобные и, в общем, симпатичные, но город заполонили колбасные картинки.

- Это подарок городу одного из депутатов и владельца «колбасной» компании. Сначала скамейки появились, а потом пришли документы на их согласование как рекламных конструкций. Городская среда сейчас достаточно регламентирована и все объекты, которые здесь появляются, возникают не стихийно. Есть соответствующие муниципальные правовые акты. «Колбасные» скамейки - это наружная реклама, точно такая же, как щиты. А рекламные конструкции должны быть обязательно с разрешением. Соответственно, владельцу самовольной рекламы были выданы предписания на демонтаж и штрафы. Тогда к нам срочно поступили документы на согласование. Мы объехали все места, где их установили, и из 300 скамеек порядка 150 согласовали. В основном в тех районах, где они действительно очень помогли людям, где даже на остановках общественного транспорта вообще не было никакого благоустройства.

Но в центре, где есть остановочные павильоны, эти скамейки, перекрывающие вид достопримечательностей города рекламой, не прошли согласование. Или, например, в сквере Катюша. Честно говоря, мы не успели там даже муниципальные скамьи поставить. Только памятник установили. И вокруг появились скамьи с колбасой. На момент открытия памятника эту колбасу пришлось прикрывать всячески. Но потом все-таки их вывезли оттуда, поскольку мы сквер делали как комплексно завершенный объект, который не подразумевает рекламы.

Чистота помыслов тех, кто сделал этот подарок городу, для меня очевидна. Но все-таки хотелось, чтобы и подарки сначала согласовывались.

- У нас появилось в последнее время достаточно много скверов, хороших, ухоженных мест для отдыха. Есть ли намерения продолжить эту работу?

- Действительно, мы сделали около 15 скверов к саммиту стран АТЭС. Это были федеральные деньги, поэтому была возможность сделать все в долговечных материалах, освещение поменять, полностью преобразовать их. Понятно, что это капля в море. И понятно, что это только центр города. А Владивосток все-таки живет в спальных районах, здесь горожане проводят основную часть своей жизни, здесь растут дети, впитывая убожество разрушенных детских площадок, дорог, клумб из старых шин. На периферию денег не хватило. У нас в администрации, честно говоря, до последнего времени не было понимания, что подразумевать под сквером. Если представить себе улицу Адмирала Кузнецова, то там просто пустыри. И что из пустырей должно стать скверами, что видовыми площадками, а что можно отдать под расположение тех же автостоянок, которые тоже нужны районам, что под торговлю - вот такого понимания вообще не было. Только в этом году мы закончили большую работу по анализу городской среды. Это Концепция взаимосвязи общественных рекреационных пространств.

Смысл этой работы был в том, чтобы, проанализировав всю территорию городского округа, выделить те перспективные места, которые нам в дальнейшем могут понадобиться под места общественного отдыха районного, городского масштаба, под видовые площадки. И главная задача, которая была поставлена перед архитекторами, заключалась в том, чтобы человек мог гулять по общественным пространствам в любой части города, не выходя на магистрали. На магистралях своя жизнь, и она не прогулочная. Примером правильной планировки до сих пор остается улица Светланская – деловая магистраль, параллельно которой располагается серия, перетекающих друг в друга, общественных пространств: Центральная площадь – Корабельная набережная – Адмиральский сквер – Театральный - сквер Невельского – сквер Матросского клуба – теперь Набережная Цесаревича. И этот прогулочный маршрут, которым можно гулять целый день, не пересекается с деловыми.

Задача была в том, чтобы эту концепцию растянуть на весь город. Оказалось, что во Владивостоке это возможно. При всем дефиците земли Владивосток – это город пустырей. Теперь есть концепция их развития: у нас есть представление, с чем работать. В прошлом году мы построили пять скверов, в позапрошлом - 15. В этом году в преддверии 70-летия Победы будет реконструкция Парка Победы рядом с Домом молодежи на проспекте 100-летия Владивостока, а также реконструкция мемориала на Корабельной набережной.

Если на концептуальном уровне понимание перспектив благоустройства Владивостока есть, то в деталях, таких как выбор материалов, конструктива малых архитектурных форм, типа светильников, пока еще хаос, с которым предстоит разбираться. В Москве сейчас разрабатываются стандарты к светильникам, скамьям, покрытию дорожек и т.д. Нам тоже нужны такие стандарты, потому что в нашем климате не все «живет».

Да и установки на то, что мы делаем «Владивосток пешеходный», пока нет. Этот вопрос в очередной раз всколыхнул блогерВарламов, который приезжал в наш город в дни Медиасаммита. Понятно, что он говорит о том, о чем уже 10 лет говорят: что современные города – для удобства жителей и коллективного проживания, а не место, где каждый сам за себя за высоким забором, в «поднятом» джипе. Нам, дизайнерам, самое главное - быть готовыми к тому моменту, когда коллективное самосознание горожан будет выражено политической волей. А пока не пришло время конкретных действий, мы разрабатываем «стандарт удобства»: тестируем материалы и конструкции, активно продвигаем идею безбарьерной среды - инвалидной доступности, что очень важно, потому что если удобно инвалидам, то удобно всем, и мамам с коляской, и пенсионерам и т.д. Сейчас задача – стандартизировать сам подход к дизайну.

- У Владивостока есть свой стиль?

- Непростой вопрос. Вопрос стиля - это вопрос бренда города. Здесь тоже единой концепции нет. Да, возможно, сейчас ее появление было бы преждевременным. Как у чиновника и художника, у меня позиция такая: Владивосток сегодня – это город творчества. Сейчас наш город находится в очень активной фазе. У него в очередной раз изменилась судьба. Мы были военным закрытым городом, городом-портом, городом подержанных авто. Теперь наша идея в том, что мы - тихоокеанская столица России. А какая она, столица? И как нам, горожанам, «в ней жить»? Образ только формируется. И это время творческих людей, сейчас каждый предлагает и реализует собственную модель.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.