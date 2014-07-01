Авария на Эгершельде спровоцировала огромный затор (Фоторепортаж)

Cегодня днем, 01 июля, обычная автомобильная авария (столкнулись два джипа) спровоцировала огромный затор из фур и автобусов на 1-й Морской улице. Так как объехать ДТП крупногабаритная техника не в состоянии, они попросту выстроились в длинный ряд, который начинается возле кинотеатра «Океан».

Не выдерживая многочасового стояния в пробке многие водители нарушают ПДД и объезжают затор по встречной односторонней полосе. И если у легковых автомобилей это еще хоть как-то получается, то мчащиеся на встречу фуры создают реальную опасность новой аварии.

Сотрудников ГИБДД на месте происшествия не наблюдается.

ZRPRESS.RU, Владивосток



