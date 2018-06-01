Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье

3 июня с 12.00 до 14.30 в парке культуры имени Сергея Лазо (район Санаторной) состоится экологический праздник «Всемирный день охраны окружающей среды».

Администрация города Владивостока приглашает взрослых и детей принять участие в красочном празднике.

Мероприятие проводится в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2020 годы в городе Владивостоке.

В программе праздника: конкурсы и викторины с призами, тематические площадки: аквагрим, акции «Ладошки добрых дел» и «Гирлянда пожеланий». А также праздничный концерт. Вход свободный.

Газета "Золотой Рог", Владивосток