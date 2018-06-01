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Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
01 Июня 2018, 11:44 | Владивосток
3 июня с 12.00 до 14.30 в парке культуры имени Сергея Лазо (район Санаторной) состоится экологический праздник «Всемирный день охраны окружающей среды».
Администрация города Владивостока приглашает взрослых и детей принять участие в красочном празднике.
Мероприятие проводится в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2020 годы в городе Владивостоке.
В программе праздника: конкурсы и викторины с призами, тематические площадки: аквагрим, акции «Ладошки добрых дел» и «Гирлянда пожеланий». А также праздничный концерт. Вход свободный.
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Теги: праздник владивосток экология
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