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Глава Владивостока поставил УК проблемного дома на место
ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. Глава Владивостока Игорь Пушкарёв встретился с жителями дома на Борисенко, 100б.
Люди обратились к мэру с просьбой помочь решить им проблемы, накопившиеся за много лет: плохая подъездная дорога к дому, нет освещенной дорожки для пешеходов, а чтобы добраться до остановки, жители ходят по лесной тропинке.
В этом году десятиэтажный семиподъездный дом попал в федеральную программу по капремонту, но смета, составленная подрядчиком, смутила людей. За более чем 20 миллионов рублей управляющая компания планировала лишь косметический ремонт дома. Устав бороться с УК "Жилищные услуги", жители обратились за помощью к главе города.
Накануне встречи Игорь Пушкарёв дал задание специалистам управления содержания жилого фонда обследовать дом, провести экспертизу сметы. С тем чтобы планируемый капитальный ремонт решил такие острые проблемы дома, как промерзание стен, холод и грибок в квартирах. Ведь довольно новый дом на Борисенко, 100Б (был сдан в эксплуатацию в 1991 году), расположен на сопке возле моря и сильно продувается. В результате УК "Жилищные услуги" обязали включить в ремонт утепление стен.
Об этом жителям дома глава Владивостока сообщил на встрече. В присутствии мэра директор УК пообещала жителям, что дом обязательно утеплят с помощью современных технологий. "А если подрядчик будет уклоняться от этих работ, мы вместе с вами его поменяем", - сказал Игорь Пушкарёв. Напомним, сейчас в городе активно ведутся работы по ремонту жилых многоэтажек. В результате преобразятся 910 домов, а это 27% всего жилого фонда Владивостока. В условиях масштабного ремонта Игорь Пушкарёв попросил жителей активно следить за проведением работ и в случае нарушения технологий немедленно сообщать об этом в технадзор и администрацию города.
Вместе с инициативной группой жителей глава города прошел по той тропе, по которой люди вынуждены добираться до автобусов, и распорядился обустроить асфальтированную и освещенную пешеходную дорожку, ведущую к остановке, а также пустить микроавтобус по маршруту: "Патрокл - Энерготехникум - кольцо Сахалинская, 50 - Энерготехникум - Патрокл".
Завершая общение с людьми, глава города напомнил, что жители вправе спрашивать со своей управляющей компании отчеты и контролировать все, что они делают. Ведь стены, крыша и подвал дома, внутренние коммуникации, придомовая территория - это все общее имущество жильцов, обслуживать которое они наняли УК.
"Обращайтесь ко мне или в управление содержания жилого фонда, если УК не выполняет своих обязательств. Специалисты администрации города будут выезжать к жителям, помогать им решать вопросы с УК, консультировать", сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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