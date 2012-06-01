"Сад живых бабочек" откроется в океанариуме Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. 3 июня во Владивостокском океанариуме (ул. Батарейная, 4) состоится открытие "Сада живых бабочек".

В саду представлены бабочки разных видов, за которыми посетители смогут понаблюдать и узнать много нового об этих ярких насекомых. Также гости океанариума увидят рождение бабочки из куколки.

Как сообщили организаторы - Владивостокский океанариум - в день открытия "Сада живых бабочек" всем желающим будет предоставлена возможность со всеми предосторожностями посадить крылатых красавиц к себе на руку и сфотографироваться. Кроме того, часто бабочки сами садятся на посетителей, считается, что это к удаче и исполнению желаний.

Вероятность привлечь удачу возрастает у людей в яркой одежде.

Начало мероприятия в 12 часов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».