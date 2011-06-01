Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный федеральный университет завершил процесс объединения
1 июня четыре ведущих университета Приморского края завершили процесс объединения в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Теперь это – один из крупнейших университетов страны.
"Процесс объединения потребовал немалых усилий со стороны всех вузов. Эта работа началась в конце января 2011 года после выхода в свет приказа Министерства образования и науки о реорганизации вузов и была проведена в рекордно короткие сроки, - считает ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. - Сегодня этот процесс завершен – из реестра юридических лиц исключены Дальневосточный государственный технический университет, Тихоокеанский государственный экономический университет и Уссурийский государственный педагогический институт, которые вошли в состав ДВФУ", - сообщил ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Он также отметил, что теперь на смену факультетам и институтам в ДВФУ пришли Школы, сформированные по отраслям знаний, а с 1 сентября 2011 года в вузе будет внедрена система обучения по образовательным программам.
"Эта модель успешно применяется во всех ведущих вузах мира и России. За каждой программой будет закреплен руководитель, который лично будет следить за ее реализацией, отбирать и приглашать преподавателей, в том числе и со стороны. Это очень полезно, так как это будет привносить свежую струю в учебный процесс", - считает ректор.
ДОСЬЕ "ЗР": Численность студентов ДВФУ сегодня превышает 60 тысяч человек. Из 28 укрупненных групп специальностей в ДВФУ представлены 25. В приемную кампанию 2011 года набор будет вестись на 156 направлений подготовки.
Новости тематики
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
Новости раздела
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин