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Дальневосточный федеральный университет завершил процесс объединения

01 Июня 2011, 19:48 | Владивосток

1 июня четыре ведущих университета Приморского края завершили процесс объединения в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Теперь это – один из крупнейших университетов страны.

"Процесс объединения потребовал немалых усилий со стороны всех вузов. Эта работа началась в конце января 2011 года после выхода в свет приказа Министерства образования и науки о реорганизации вузов и была проведена в рекордно короткие сроки, - считает ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. - Сегодня этот процесс завершен – из реестра юридических лиц исключены Дальневосточный государственный технический университет, Тихоокеанский государственный экономический университет и Уссурийский государственный педагогический институт, которые вошли в состав ДВФУ", - сообщил ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Он также отметил, что теперь на смену факультетам и институтам в ДВФУ пришли Школы, сформированные по отраслям знаний, а с 1 сентября 2011 года в вузе будет внедрена система обучения по образовательным программам.

"Эта модель успешно применяется во всех ведущих вузах мира и России. За каждой программой будет закреплен руководитель, который лично будет следить за ее реализацией, отбирать и приглашать преподавателей, в том числе и со стороны. Это очень полезно, так как это будет привносить свежую струю в учебный процесс", - считает ректор.

ДОСЬЕ "ЗР": Численность студентов ДВФУ сегодня превышает 60 тысяч человек. Из 28 укрупненных групп специальностей в ДВФУ представлены 25. В приемную кампанию 2011 года набор будет вестись на 156 направлений подготовки.

Автор: Елена Ардальянова
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