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"Сейчас я бы с удовольствием прошёл в колонне по Светланской..."

01 Мая 2019, 12:57 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока поздравил приморцев с Первомаем

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором он поздравил приморцев с праздником 1 Мая:

Мир! Труд! Май! Всем!

Это уже мой третий Первомай в неволе. Много лет с радостью отмечал этот день, хотя, откровенно (по разным причинам), не всегда поддерживал перекрытие автомобильного движения на Золотом мосту.

Сейчас я бы с удовольствием прошёл в колонне по Светланской вдоль Золотого Рога и вдохнул солёный морской воздух).

Всем трудящимся успехов и солидарности! Пусть ваши добрые дела будут оценены по достоинству!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: первомай  праздник  Золотой мост  1 мая  владивосток 



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Комментарии

  • Р Р†13:16, 01.05.2019#

    сиди петушоок сиди и тебе еще оооочень долго сидеть . . скоро твои друзья чемерисы ахояны подтянуться и будете баловаться друг с другом

  • Р Р†13:16, 01.05.2019#

    сиди петушоок сиди и тебе еще оооочень долго сидеть . . скоро твои друзья чемерисы ахояны подтянуться и будете баловаться друг с другом

  • Р Р†13:16, 01.05.2019#

    сиди петушоок сиди и тебе еще оооочень долго сидеть . . скоро твои друзья чемерисы ахояны подтянуться и будете баловаться друг с другом

  • Р Р†13:16, 01.05.2019#

    сиди петушоок сиди и тебе еще оооочень долго сидеть . . скоро твои друзья чемерисы ахояны подтянуться и будете баловаться друг с другом

  • Р Р†13:16, 01.05.2019#

    сиди петушоок сиди и тебе еще оооочень долго сидеть . . скоро твои друзья чемерисы ахояны подтянуться и будете баловаться друг с другом

  • Иван14:25, 01.05.2019#

    Ждем тебя ПИСя 1 мая 2033 года. До скорой встречи.

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