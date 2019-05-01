Экс-мэр Владивостока поздравил приморцев с Первомаем

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором он поздравил приморцев с праздником 1 Мая:

Мир! Труд! Май! Всем!

Это уже мой третий Первомай в неволе. Много лет с радостью отмечал этот день, хотя, откровенно (по разным причинам), не всегда поддерживал перекрытие автомобильного движения на Золотом мосту.

Сейчас я бы с удовольствием прошёл в колонне по Светланской вдоль Золотого Рога и вдохнул солёный морской воздух).

Всем трудящимся успехов и солидарности! Пусть ваши добрые дела будут оценены по достоинству!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.