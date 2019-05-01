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"Сейчас я бы с удовольствием прошёл в колонне по Светланской..."
01 Мая 2019, 12:57 | Владивосток
Экс-мэр Владивостока поздравил приморцев с Первомаем
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором он поздравил приморцев с праздником 1 Мая:
Мир! Труд! Май! Всем!
Это уже мой третий Первомай в неволе. Много лет с радостью отмечал этот день, хотя, откровенно (по разным причинам), не всегда поддерживал перекрытие автомобильного движения на Золотом мосту.
Сейчас я бы с удовольствием прошёл в колонне по Светланской вдоль Золотого Рога и вдохнул солёный морской воздух).
Всем трудящимся успехов и солидарности! Пусть ваши добрые дела будут оценены по достоинству!
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сиди петушоок сиди и тебе еще оооочень долго сидеть . . скоро твои друзья чемерисы ахояны подтянуться и будете баловаться друг с другом