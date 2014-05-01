Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Арестованного соинвестора игорной зоны "Приморье" пока не хотят выпускать
Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей бизнесмену Олегу Дроздову
Следствие ходатайствовало о продлении ареста на четыре месяца. Однако суд продлил арест до 3 июля, сообщил адвокат арестованного.
Напомним, что 3 мая истекал срок содержания под стражей Олега Дроздова, уголовное дело в отношении которого было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Бизнесмена заподозрили в многомиллионном мошенничестве с федеральными средствами при строительстве полигона ТБО под Владивостоком. Называлась сумма хищений - свыше 300 млн рублей. В рамках дела ему предъявлены обвинения. 25 октября 2013 года по решению суда фигурант был взят под стражу.
Незадолго до ареста Дроздова "Первая игровая компания Востока" выступила партнером по сделке с Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Контракт подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке.
Сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с китайским бизнесменом Лоуренсом ХО может увеличить долю в проекте создания казино в Интегрированной развлекательной зоне "Приморье" с 70% до 85%.
Партнер Хо во Владивостоке Олег Дроздов (контролирует ООО "Первая игровая компания Востока") может продать половину своей 30-процентной доли в проекте консорциуму из холдинга Summit Ascent и производителя игровых автоматов Firich Enterprises Co. за $20,2 млн.
По итогам закрытия сделки Summit Ascent, в котором Хо контролирует 33,8%, увеличит свою долю в казино с 46% до 60%, Firich Enterprises станет держателем пакета в 20% акций. Другая компания Хо - Melco International Development Ltd. - получит долю в 5%, а у Дроздова останется 15% акций.
ИРЗ "Приморье" создается в Артемовском городском округе Приморского края в 50 км от Владивостока. Общая площадь территории игорной зоны "Приморье" составит почти 620 га. Территория расположена на северо-западном побережье Уссурийского залива, южнее бухты Муравьиная.
Проект предусматривает строительство 16 гостиниц различного класса (3-5 звезд) с казино, а также яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра и других объектов.
Реализация инвестиционного проекта осуществляется в три этапа: I этап рассчитан до 2016 года, II этап - до 2019 года, III этап - до 2022 года. Общий объем капиталовложений составит не менее $1,8 млрд.
Компания Melco уже подтвердила, что завершит строительство первого отеля с казино осенью этого года.
Еще один инвестор - малазийская компания Naga Corporation Limited - в настоящее время ведет проектные работы и приступит к строительству гостиницы на 1 тыс. мест и казино на 2 тыс. столов и автоматов в 2015 году.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Новости раздела
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров