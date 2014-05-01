Арестованного соинвестора игорной зоны "Приморье" пока не хотят выпускать

Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей бизнесмену Олегу Дроздову

Следствие ходатайствовало о продлении ареста на четыре месяца. Однако суд продлил арест до 3 июля, сообщил адвокат арестованного.

Напомним, что 3 мая истекал срок содержания под стражей Олега Дроздова, уголовное дело в отношении которого было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Бизнесмена заподозрили в многомиллионном мошенничестве с федеральными средствами при строительстве полигона ТБО под Владивостоком. Называлась сумма хищений - свыше 300 млн рублей. В рамках дела ему предъявлены обвинения. 25 октября 2013 года по решению суда фигурант был взят под стражу.

Незадолго до ареста Дроздова "Первая игровая компания Востока" выступила партнером по сделке с Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Контракт подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке.

Сообщалось, что консорциум инвесторов во главе с китайским бизнесменом Лоуренсом ХО может увеличить долю в проекте создания казино в Интегрированной развлекательной зоне "Приморье" с 70% до 85%.

Партнер Хо во Владивостоке Олег Дроздов (контролирует ООО "Первая игровая компания Востока") может продать половину своей 30-процентной доли в проекте консорциуму из холдинга Summit Ascent и производителя игровых автоматов Firich Enterprises Co. за $20,2 млн.

По итогам закрытия сделки Summit Ascent, в котором Хо контролирует 33,8%, увеличит свою долю в казино с 46% до 60%, Firich Enterprises станет держателем пакета в 20% акций. Другая компания Хо - Melco International Development Ltd. - получит долю в 5%, а у Дроздова останется 15% акций.

ИРЗ "Приморье" создается в Артемовском городском округе Приморского края в 50 км от Владивостока. Общая площадь территории игорной зоны "Приморье" составит почти 620 га. Территория расположена на северо-западном побережье Уссурийского залива, южнее бухты Муравьиная.

Проект предусматривает строительство 16 гостиниц различного класса (3-5 звезд) с казино, а также яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра и других объектов.

Реализация инвестиционного проекта осуществляется в три этапа: I этап рассчитан до 2016 года, II этап - до 2019 года, III этап - до 2022 года. Общий объем капиталовложений составит не менее $1,8 млрд.

Компания Melco уже подтвердила, что завершит строительство первого отеля с казино осенью этого года.

Еще один инвестор - малазийская компания Naga Corporation Limited - в настоящее время ведет проектные работы и приступит к строительству гостиницы на 1 тыс. мест и казино на 2 тыс. столов и автоматов в 2015 году.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.