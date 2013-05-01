В столице Приморья 35 тысяч человек прошли по Золотому мосту на первомайской демонстрации

Участие в Первомайской демонстрации приняли более 35 тысяч жителей Приморского края. Планировалось, что по Золотому мосту во Владивостоке пройдут около 20 тысяч человек, однако число пришедших на демонстрацию превысило заявленные цифры более чем в полтора раза.



В праздничном шествии принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Вместе с сыном он прошел по маршруту демонстрации от южного схода моста до центральной площади Владивостока.

«Это настоящий праздник, спасибо всем, кто пришел сегодня. Мост через бухту Золотой рог сегодня стал символом всеобщего объединения, сюда приехали люди почти со всего Приморья и мне очень приятно, что мы вместе стали участниками этого события», - поделился впечатлениями Владимир Миклушевский.

Напомним, праздничное шествие началось с велопробега. Более тысячи велосипедистов проехали по Золотому мосту, дав старт праздничной демонстрации. В ней приняли участие около 35 тысяч человек.



По завершении демонстрации мост через бухту Золотой рог останется открытым для пешеходного движения до трех часов ночи, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.