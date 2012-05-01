Автобусы на острове Русском будут ездить на газе

Специалисты, обсуждающие проекты дальнейшего развития Владивостока, задумываются о дальнейшем развитии острова Русского. К примеру, общественный транспорт, который будет курсировать по острову, предлагают сразу перевести на газ. Это потребует строительства на острове сети газозаправочных станций, сообщила пресс-служба мэрии.

«Мосты внесут радикальное изменение ситуации с доступностью Чуркина и острова Русский, и все же городу по-прежнему необходим морской пассажирский транспорт, причем современного уровня – новые паромы ледового класса, быстроходные катера», - уверены эксперты. Сейчас проекты обсуждают в администрации города, после чего их представят в администрации Приморского края, где ведется разработка предложений в Госпрограмму социально-экономического развития региона.

«Золотой Рог».