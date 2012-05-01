www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.18 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 95.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Кадровый вопрос
Распечатать

Ректором ВГУЭС вновь избран Геннадий Лазарев

01 Мая 2012, 00:57 | Владивосток

27 апреля во ВГУЭС состоялась конференция по выборам ректора. Большинством голосов на этот пост вновь избран Геннадий ЛАЗАРЕВ – за него проголосовали 168 участников выборной конференции из 178.

В выборах приняли участие два кандидата: проректор по инновациям и информатизации, профессор, доктор экономических наук Владимир КРЮКОВ и ректор ВГУЭС, профессор, доктор экономических наук Геннадий Лазарев, кандидатуры которых были согласованы накануне с Аттестационной комиссией и Министерством образования и науки РФ.

Каждый из кандидатов на пост ректора проанализировал деятельность университета по приоритетным направлениям развития и представил аудитории свою программу на ближайшие пять лет.

Владимир Крюков критически оценил выполнение основных положений миссии университета и предложил сосредоточить интеллектуальные и материальные ресурсы на совершенствовании и развитии четырех направлений научно-исследовательской и практической деятельности университета: экономика и управление, сервис, информационные технологии и экология. Именно сюда надо подтягивать материальные ресурсы, молодые научные кадры, проводить конкурсы.

Владимир Крюков считает, что профессорско-преподавательский состав университета должен постоянно повышать свой профессиональный уровень и обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени. А творческих людей необходимо всемерно поддерживать и поощрять. Имена ведущих профессоров должны быть постоянно на слуху, чему служат научно-популярные статьи в цитируемых изданиях.

Как отметил в своём слове Геннадий Лазарев, очередные выборы ректора происходят в год 45-летия ВГУЭС, который он возглавляет почти четверть века.

Как сказал в своем слове Геннадий Лазарев, на посту ректора он намерен и впредь придерживаться нестандартных решений и продолжать развивать те направления, которые были приняты раньше. В их числе – путь повышения эффективности управления университетом. Также очень много резервов в учебной, научной и инновационной сферах – это те векторы, которые позволят университету в ближайшие пять лет стать качественно другим.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru