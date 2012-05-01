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Ректором ВГУЭС вновь избран Геннадий Лазарев
27 апреля во ВГУЭС состоялась конференция по выборам ректора. Большинством голосов на этот пост вновь избран Геннадий ЛАЗАРЕВ – за него проголосовали 168 участников выборной конференции из 178.
В выборах приняли участие два кандидата: проректор по инновациям и информатизации, профессор, доктор экономических наук Владимир КРЮКОВ и ректор ВГУЭС, профессор, доктор экономических наук Геннадий Лазарев, кандидатуры которых были согласованы накануне с Аттестационной комиссией и Министерством образования и науки РФ.
Каждый из кандидатов на пост ректора проанализировал деятельность университета по приоритетным направлениям развития и представил аудитории свою программу на ближайшие пять лет.
Владимир Крюков критически оценил выполнение основных положений миссии университета и предложил сосредоточить интеллектуальные и материальные ресурсы на совершенствовании и развитии четырех направлений научно-исследовательской и практической деятельности университета: экономика и управление, сервис, информационные технологии и экология. Именно сюда надо подтягивать материальные ресурсы, молодые научные кадры, проводить конкурсы.
Владимир Крюков считает, что профессорско-преподавательский состав университета должен постоянно повышать свой профессиональный уровень и обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени. А творческих людей необходимо всемерно поддерживать и поощрять. Имена ведущих профессоров должны быть постоянно на слуху, чему служат научно-популярные статьи в цитируемых изданиях.
Как отметил в своём слове Геннадий Лазарев, очередные выборы ректора происходят в год 45-летия ВГУЭС, который он возглавляет почти четверть века.
Как сказал в своем слове Геннадий Лазарев, на посту ректора он намерен и впредь придерживаться нестандартных решений и продолжать развивать те направления, которые были приняты раньше. В их числе – путь повышения эффективности управления университетом. Также очень много резервов в учебной, научной и инновационной сферах – это те векторы, которые позволят университету в ближайшие пять лет стать качественно другим.
«Золотой Рог».
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