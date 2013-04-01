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Во Владивостоке началась подготовка к пляжному сезону

01 Апреля 2013, 12:50 | Владивосток

29 марта в администрации города прошло первое в этом году заседание комиссии по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха населения Владивостока. В заседании приняли участие специалисты структурных подразделений администрации города, представители Роспотребнадзора, центра ГИМС МЧС. Провел заседание заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода.

Главной темой встречи стала подготовка к летнему сезону 2013 года. Как отмечают специалисты, открытие пляжного сезона в этом году планируется на 15 июня. До наступления купального сезона арендаторам пляжных территорий необходимо провести аккарицидную обработку против клещевого энцефалита, заключить договора и обеспечить пляжи и места массового отдыха спасателями, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, стендами, щитами, медпунктами, радиосвязью, а также выполнить ряд других требований.

Комиссии по контролю за содержанием пляжей и мест массового отдыха населения предстоит проверить все прибрежные территории на соблюдение требований нормативно-правовых документов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: отдых  пляж 



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Комментарии

  • САТАНА 201316:36, 01.04.2013#

    арендаторам пляжных территорий ? это кто вы о чём ваще)))) у нас туту всё бесплатное

  • псевдо16:56, 01.04.2013#

    А против акул сетки уже не будут ставить?

  • Псевдоним21:18, 01.04.2013#

    готовятся новые веревочки-шлагбаумы?

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