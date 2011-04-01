В пригороде Владивостока нашли следы облака с Фукусимы

Как сообщил в телеэфире ПТР начальник Примгидромета Борис Кубай, выявлены следы йода 131 в пригороде Владивостока в результате проведенного гамма-спектрометрического анализа суточных проб воздуха, взятых на аэрологической станции «Садгород» с 26 по 27, с 27 по 28 и с 28 по 29 марта. Его концентрация, по данным специалистов, более чем в 100 раз ниже допустимого уровня, поэтому не представляет угрозы для здоровья людей.

Причем от 26 к 29 марта концентрация йода 131 снижается. Итоги очередного анализа забора воздуха с 29 по 30 марта еще не завершены. Появление йода-131 в воздухе Борис Кубай объяснил тем, что до Приморья дошло облако с японской АЭС «Фукусима-1», обогнувшее земной шар через Тихий океан, Америку и Европу и по пути растерявшее концентрацию. Поэтому для приморцев она не представляет опасности. По данным на 30 марта уровень радиационного фона во Владивостоке в норме и составляет 13 мкр/час.