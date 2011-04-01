460 турецких строителей ДВФУ уже въехали в новое общежитие

Первое из новых общежитий, рассчитанное на 850 человек, уже начинает заселяться: в него уже въехало 460 турецких строителей компании Budai, чей фронт работ – застекление витражами учебной части кампуса. Комната в новом общежитии с живописным видом на бухту Малый Аякс по площади составляет 17 кв. м, в каждой из комнат проживает по шесть-восемь рабочих.

Каждое из четырехэтажных общежитий полезной площадью более 3 тысяч кв. м имеет душевые площадью 20 кв. м, сушилки, комнаты для отдыха и комнаты для молитвы.

Кроме того, там же, в бухте Малый Аякс, возведена фабрика-кухня для строителей, которая впоследствии будет обслуживать гостей саммита, службы охраны и прочие структуры предстоящего международного мероприятия. Площадь двухэтажной фабрики-кухни, которая рассчитана на приготовление пищи для 12 тысяч человек, – 1200 м. Обеденный зал рассчитан на 850 человек. Кухня оборудована современной техникой: посудомоечными машинами, пароконвектоматом, раздаточной мармитной линией, холодильными камерами, рассчитанными на хранение двухнедельного запаса пищи для 14 тысяч человек. Имеется собственный пекарный цех – хлеб и хлебобулочные изделия готовятся на острове. Кстати, о вкусе хлеба, выпекаемого на строительстве ДВФУ, ходят легенды: многие строители везут его на материк по просьбам родственников, сообщает Екатерина Черненко, пресс-секретарь Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

- Всего в летний период 2011 года в бухте Малый Аякс будет сдано 9 новых общежитий для рабочих, - рассказывает первый заместитель директора Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» Сергей Неделько. – Это продиктовано тем, что для полноценных летних работ по дорожному строительству и озеленению нам необходимо максимально очистить территорию строительства.

Самые первые общежития, возведенные на острове осенью 2009 года (среди строителей университета они известны под номерами 1-5), будут снесены.