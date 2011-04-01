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На дорогу Жириновского потребуется $4 трлн
Заместитель председателя Государственной Думы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время рабочей встречи с главой российского правительства предложил построить мощную магистраль от Владивостока до Бреста.
По его словам, в разработке мегапроекта участвовали и председатель Счетной палаты России Сергей Степашин, и такие ученые, как Геннадий Осипов и Павел Бородин, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.
«Это мегапроект, то есть имеется в виду строительство мощной железнодорожной магистрали, 47 тысяч км, Тихий океан – Атлантический, ну хотя бы от Владивостока до Бреста. И одновременно оптико-волоконная связь: тоже 20 тыс. км, и автомобильная дорога, - заявил Владимир Жириновский. - То есть это, конечно, такой очень величайший проект. Такого никогда не было. Это затраты где-то на $4 трлн. Я говорю в долларах, поскольку предполагаются инвестиции от иностранцев, которые заинтересованы, хотят, ибо перевозка грузов с Тихого океана до Атлантического в этом случае – семь дней. Сегодня контейнер везут два месяца-месяц, но это очень далеко и дорого».
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