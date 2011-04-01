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Ситуация в Японии не отразится на строительстве объектов к саммиту
Ситуация в Японии не отразится на подготовке к саммиту АТЭС-2012, решение о производстве нового кабеля для передачи электроэнергии на остров Русский для электроснабжения объектов саммита, в случае невозможности доставки его из Японии, будет принято «очень быстро», сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что у ФСК ЕЭС возникли проблемы с кабелем, который производился корпорацией Marubeni, заводы которой находятся в 120 км от аварийной АЭС «Фукусима-1». На станции после разрушительного землетрясения, произошедшего 11 марта, произошли несколько взрывов, наблюдались утечка радиации и выбросы радиоактивных частиц в атмосферу.
«Сооружение объектов саммита АТЭС идет в соответствии с графиком. Мы с уверенностью говорим о том, что никакие проблемы, возникшие у наших соседей, не повлияют на строительство», - сказал Шматко, добавив, что «кабель - это эластичный товар, быстро производимый».
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