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Виталий Веркеенко предложил сократить рабочий день

01 Марта 2018, 14:23 | Владивосток

Глава Владивостока Виталий Веркеенко рекомендовал руководителям городских предприятий пораньше отпустить сегодня сотрудников с работы в связи с погодными условиями, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

По мнению главы города, в условиях интенсивного снегопада целесообразно сократить сегодня рабочий день и отпустить  сотрудников с работы пораньше, но  поочередно, чтобы не срывать рабочий процесс и не создавать транспортный коллапс на дорогах города в вечерний час-пик.

Виталий Веркеенко подчеркнул, что штаб по ликвидации последствий снегопада работает в круглосуточном режиме, вся техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» задействована в работе по обработке дорог и уборке снега с транспортных артерий Владивостока. Особое внимание глава города поручил уделить оперативной «развязке» «узких мест», где возникают автомобильные заторы, а также работе общественного транспорта. Все городские службы и ГИБДД работают в усиленном режиме.

Напомним, дорожная техника Владивостока ночью приступила к уборке снега. Дороги обработали противогололедными материалами, работают трактора-щетки, пескоразбрасыватели и автогрейдеры, а также дорожные рабочие.

В оперативном штабе дорожную ситуацию контролируют в режиме онлайн. Информация с городских камер наблюдения, спутниковой системы Глонасс и различных источников погоды поступает на специальные проекторы. Также оперативную информацию с мест производства работ передают мастера участков муниципального учреждения «Содержание городских территорий». Они руководят закрепленной за ними техникой и принимают решения на местах. Работы продолжатся до максимально полной ликвидации последствий снегопада на дорогах.

Автолюбителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а в случае выезда соблюдать особые меры предосторожности за рулем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: метель  транспорт  Веркеено  снег  дороги  погода  владивосток 



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