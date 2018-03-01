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Виталий Веркеенко предложил сократить рабочий день
Глава Владивостока Виталий Веркеенко рекомендовал руководителям городских предприятий пораньше отпустить сегодня сотрудников с работы в связи с погодными условиями, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
По мнению главы города, в условиях интенсивного снегопада целесообразно сократить сегодня рабочий день и отпустить сотрудников с работы пораньше, но поочередно, чтобы не срывать рабочий процесс и не создавать транспортный коллапс на дорогах города в вечерний час-пик.
Виталий Веркеенко подчеркнул, что штаб по ликвидации последствий снегопада работает в круглосуточном режиме, вся техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» задействована в работе по обработке дорог и уборке снега с транспортных артерий Владивостока. Особое внимание глава города поручил уделить оперативной «развязке» «узких мест», где возникают автомобильные заторы, а также работе общественного транспорта. Все городские службы и ГИБДД работают в усиленном режиме.
Напомним, дорожная техника Владивостока ночью приступила к уборке снега. Дороги обработали противогололедными материалами, работают трактора-щетки, пескоразбрасыватели и автогрейдеры, а также дорожные рабочие.
В оперативном штабе дорожную ситуацию контролируют в режиме онлайн. Информация с городских камер наблюдения, спутниковой системы Глонасс и различных источников погоды поступает на специальные проекторы. Также оперативную информацию с мест производства работ передают мастера участков муниципального учреждения «Содержание городских территорий». Они руководят закрепленной за ними техникой и принимают решения на местах. Работы продолжатся до максимально полной ликвидации последствий снегопада на дорогах.
Автолюбителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а в случае выезда соблюдать особые меры предосторожности за рулем.
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