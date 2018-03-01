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Циклон испортил погоду в Приморье
Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в Управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, в связи со сложившимися погодными условиями во Владивостоке отмена занятий в образовательных учреждениях города на сегодняшний момент не планируется.
"Снега, конечно, много, но пока не холодно", - сообщили в департаменте. Поэтому дети, например, учащиеся во вторую смену, могут остаться дома только на усмотрение родителей. Никаких санкций за неявку ребенка в МОУ родителям и детям не грозит. Единственная оговорка: не забудьте на следующий день после отсутствия уведомить, например, запиской учителя о том, что ребенок школу не прогуливал, а находился дома под присмотром.
Стоит отметить, что в МЧС по Приморью также не приходило никакой информации об отмене занятий.
Как напоминает Примгидромет, сегодня, 1 марта, погоду в Приморье определяет циклон. Минувшей ночью под его влиянием в крае шел снег, в разных районах выпало до 10 мм осадков. Во Владивостоке за ночь выпало чуть более 4 мм снега. В течение дня циклон, углубляясь, продолжит движение над акваторией Японского моря в сторону острова Хоккайдо, влияние его на погоду Приморья сохранится: облачно, снег, на юге местами сильный. В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер утром юго-восточный умеренный до сильного, днем северный сильный. Температура воздуха от +2 до -8°C.
В ночь на пятницу интенсивность и зона распространения осадков уменьшатся. Небольшой, местами умеренный снег сохранится в центральных и восточных районах. Днем 2 марта осадки прекратятся. На побережье усилится ветер порывами до 22-27 м/с. Ночные температуры составят -3…-8°C, при прояснениях до -15°C. Фон дневных температур будет в пределах -2…+3°C, на севере до -8°C.
Во Владивостоке сегодня облачно, снег. Ветер юго-восточный, днем северо-западный сильный. С усилением ветра возможна метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха -1...+1°C, вечером понижение до -5°C.
Завтра в краевом центре ожидается погода без осадков. Ночью и утром сохранится сильный северный ветер. Температура в ночные часы понизится до -8…-10°C, днем будет 0…-2°C.
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