Во Владивостоке открылись новые отделения Почты России

Во Владивостоке посетители торговых центров «Семёрочка» и «Махаон» смогут воспользоваться почтовыми услугами. Здесь открылись отделения Почты России в новом формате «мини».

Несмотря на небольшую площадь почтовых отделений, для посетителей предоставляется практически весь спектр почтовых услуг за исключением выдачи почтовых отправлений: пересылка письменной корреспонденции и денежных переводов, отправка посылок, прием коммунальных и иных платежей, в том числе в счет погашения кредитов. Вниманию клиентов также предлагаются полисы страхования имущества и медицинского страхования иностранных граждан, журналы и газеты, почтовые конверты и открытки, сообщает пресс-служба Почты России.

Почта располагается в зданиях торговых центров, которые поддержали идею создания мини – ОПС на своей территории. Рабочее место каждого почтового отделения выполнено в корпоративном стиле предприятия, что делает его легко узнаваемым, а посещение удобным.

«Принимая во внимание застройку жилых массивов, открытие отделений Почты России в торговых центрах является актуальным направлением развития почтовой сети во Владивостоке, - отметила руководитель УФПС Приморского края Надежда Никишина. – Новый формат работы позволит нашим клиентам пользоваться почтовыми услугами одновременно с ежедневными семейными покупками. В начале марта третье мини – ОПС заработает в торговом центре «Саммит-Маркет».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.