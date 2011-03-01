Во Владивостоке более 40 объектов вдоль гостевого маршрута реконструируют к саммиту АТЭС

Учреждения федерального значения вдоль гостевых трасс Владивостока будут реконструированы к саммиту АТЭС - 2012. В основном это корпуса учебных заведений, ДВО РАН, учреждения культуры, здания УВД, МЧС, ТОФ.

Губернатор Сергей Дарькин на рабочем совещании в администрации Приморского края заслушал отчеты о выполнении работ. О текущей ситуации по вопросу ремонта и реконструкции фасадов зданий г. Владивостока, выходящих на море и гостевую трассу, находящихся в федеральной собственности доложил глава Владивостока Игорь Пушкарев. Всего в план реконструкции включено более 40 объектов. В настоящее время на часть из них готовится проектная документация, ведутся ремонтные работы, по отдельным зданиям решаются вопросы финансирования.

Губернатор подчеркнул, что за внешним видом зданий нельзя забывать и о внутреннем содержании. В тех учреждениях, где давно не было ремонта, помещения приведут в порядок в комплексе с фасадами, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.