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Во Владивостоке пройдет второй ежегодный гастрономический Фестиваль наваги
С 10 по 25 февраля дней рестораны будут подавать своим гостям традиционную жареную навагу, а также предложат свои авторские блюда с любимой зимней рыбой.
Впервые Фестиваль наваги прошел в прошлом году, но тогда в фестивальном меню присутствовало только одно блюдо — традиционная жареная навага. «В этом году мы решили изменить правила — говорит организатор Фестиваля, фуд-блогер @pacificrussiafoodie Татьяна Заречнева. — В январе мы впервые провели Фестиваль корюшки, на котором предложили ресторанам не ограничиваться привычной для жителей Дальнего Востока подачей рыбы в жареном виде и представить свои авторские блюда и варианты приготовления. В итоге мы были поражены и сражены: шеф-повара представили на Фестивале огромное количество необычных и интересных рецептов блюд с корюшкой — пирожки, дамплинги, паштеты и даже винегрет. Поэтому в Фестивале наваги мы сохраним тот же принцип. С нетерпением ждем начала Фестиваля, чтобы посмотреть, чем удивят нас шефы!»
«Попробуйте найти в Интернете ресторанные рецепты с навагой, и вы увидите, что их очень мало, в основном вы найдете простые домашние блюда — говорит шеф-повар ресторана «Port Cafe» Вячеслав Анзулис. — В то же время, если вы поищете рецепты зарубежных ресторанов с треской — а навага относится к тресковым — то найдете множество вкусных, красивых, разнообразных блюд. У нас в России, и, в частности, на Дальнем Востоке, навага не оценена по достоинству. Мы хотим показать гостям Фестиваля гастрономический потенциал наваги — удивить их необычными рецептами и подачами и вдохновить на создание блюд с навагой у себя дома, на своей кухне».
В фестивале примет участие 18 ресторанов Владивостока. Большая их часть — постоянные участники гастрономических фестивалей, проводимых проектом Pacific Russia Food и направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни.
- Ресторан дальневосточной кухни «Port Cafe»
- Бар «Alaska Grill»
- Пельменная «Ложки Плошки»
- Ресторан «Svoy»
- Фермерский ресторан «Ogonёk»
- Ресторан «Пятый Океан»
- Паб «Cat&Clover» (г. Владивосток)
- Ресторан «Tokyo More»
- Ресторан «Tokyo Kawaii»
- Ресторан «Tokyo» (ост. Дальзавод)
- Паб «Brugge Pub»
- Паб «Hunter Pub»
- Паб «Billy’s Pub»
- Ресторан «Gastroli Grill»
- Ресторан «Gusto»
- Кафе «Studio»
- Гастробар «Old Fashioned»
- Ресторан «Novik Country Club»
Помимо гастрономической составляющей в рамках Фестиваля запланированы различные событийные мероприятия. «Мы будем есть навагу и веселиться! — говорят организаторы. — Концепция событийной части Фестиваля — героические подвиги под девизом «За навагу!». Будем не словом, а делом доказывать любовь к нашей зимней рыбе!»
Одно из запланированных событийных мероприятий — костюмированный забег для всех желающих от бегового клуба RunDNSRun. Дресс-код: костюмы рыбаков, рыб и морских животных. Финалистов забега будет ждать угощение от ресторана «Пятый Океан» — вкусный чай и, разумеется, навага! Принять участие в забеге, который состоится 16 февраля, смогут все желающие. Информация о забеге будет опубликована в социальных сетях клуба RunDNSRun @rundnsrun в ближайшее время.
Информация о дальнейших мероприятиях Фестиваля появится в социальных сетях @vladivostok.travel и @pacificrussiafoodie.
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