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Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
Во Владивостоке сразу три почтовых отделения с новым форматом обслуживания открыли свои двери для клиентов. Здесь внедрены передовые технологии, почтовые офисы оснащены современным оборудованием
«Современный дизайн почтовых отделений – не просто ремонт помещений и обеспечение требований эргономики рабочих мест, – это создание удобных офисов, основой работы которых является ценность времени клиента», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.
Обновленные отделения Почты России организованы по принципу открытого пространства. Рабочее место начальника отделения находится в клиентском зале, что позволяет контролировать работу сотрудников, а в часы пиковых нагрузок помогать в обслуживании населения.
В реконструированных почтовых отделениях пространство продумано для комфорта клиентов. Теперь столы для упаковки посылок и заполнения бланков соседствуют со стойкой почтовых коробов, что позволяет отправителю выбрать из представленных образцов подходящий по размеру короб для своей посылки, а также быстро утилизировать использованную коробку после вскрытия полученной почты.
Просторный офис 690041 (ул. Глинки, д. 41) расположился недалеко от железнодорожной станции «Седанка» и пользуется постоянным спросом жителей района и гостей популярного места оздоровительного отдыха.
Почтовое отделение 690024 (ул. Маковского, д.181), расположенное вблизи федеральной трассы в районе станции «Океанская», также устроено с учетом обеспечения высокого уровня обслуживания, имеет просторный зал и современный дизайн. В плане развития почтового сервиса этих отделений – работа окон Почта Банка и установка электронной очереди.
Почтовое отделение 690106 (Партизанский пр., д. 28а), несмотря на незначительную площадь, претерпело существенные преобразования и готово ежедневно обслуживать более пятисот человек. Принимая во внимание близость многофункционального центра, здесь сделан акцент на прием государственных пошлин и налогов, предоставление почтовых и финансовых услуг, а также реализацию востребованной канцелярской продукции и прессы.
При выборе оптимальных решений для каждого отделения учитывались их расположение и потребности постоянных посетителей. По вопросам обслуживания жители Владивостока могут обратиться по телефону: (423) 222-81-97.
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