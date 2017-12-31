Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!

Пусть Новый год станет для вас и нас успешным и богатым на хорошие новости, события, знакомства и возможности. Желаем здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону! Желаем в 2018 году долгожданных положительных изменений в экономике и процветания вашему бизнесу!

Издательская компания «Золотой Рог», Владивосток.