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Ритуалы на привлечение денег в новом "обезьяньем" году

31 Декабря 2015, 14:30 | В России

По традиции мы начинаем приветствовать приход очередного «хозяина года» не в феврале, когда наступает Новый год по восточному календарю, а в ночь с 31 декабря на 1 января. Обезьяна – одно из самых мистических животных, и конечно, ей понравятся магические ритуалы для привлечения удачи. Деловая газета «Золотой Рог» заботится о благосостоянии своих читателей и представляет некоторые из них:

Украшаем дом «по-обезьяньи»!

Украшая интерьер вашего жилища, не забудьте о том, что цвет нынешней покровительницы года – огненный. А значит, подойдет все яркое и сверкающее - фонарики, гирлянды, шары красных, желтых, золотых и оранжевых тонов. Причем рекомендуется развесить их не только на елке, но и на дверях, окнах, занавесках.

Над входной дверью для привлечения удачи повесьте фигурку обезьянки, одетой в желтое, красное или оранжевое. Желательно, чтобы наряд обезьянки был сделан вручную, но можно купить и уже готовое изделие, если вы найдете его в магазинах.

Кстати, обезьяна вообще обожает все, сделанное своими руками, поэтому на елку хорошо бы повесить хотя бы один-два самодельных аксессуара. Ну а если руки у вас растут «не из того места», возьмите купюры (желательно крупные), перевяжите их красными ленточками и прицепите к веткам – это будет привлекать в дом достаток.

Сервируя новогодний стол, постелите на него скатерть теплого оттенка – красного, желтого или оранжевого. Тех же цветов должны быть свечи, которых на праздничном столе должно присутствовать не менее трех штук. Ведь стихия нашей Обезьяны – огонь.

Возьмите новую вазу (лучше всего хрустальную), налейте туда чистой и прохладной воды и поставьте в центр стола. Это символический напиток для покровительницы года.

Провожая старый год, не забудьте поблагодарить его хозяйку – Козу – за все хорошее, что случилось с вами в уходящем году. Ведь наверняка с вами происходили какие-то радостные события?

Привлекаем финансы!

Накануне Нового года одарите нуждающегося человека: дайте ему денег, что-нибудь съестное, или отдайте какую-нибудь вещь. Этим вы улучшите карму своего благосостояния.

Перед встречей праздника проследите, чтобы в вашем кошельке оставалось хотя бы несколько купюр – это убережет вас от финансовых проблем в будущем году.

Каждая женщина стремится быть красивой, особенно к празднику. Можно совместить приятное с полезным и попробовать привлечь в вашу жизнь не только красоту, но и богатство. Например, провести в салоне СПА-процедуру с использованием золотой пудры. Либо сделать себе макияж, используя косметику с частицами золота.

Можно собственноручно приготовить «золотой» крем. Для этого поместите туда на полчаса свое любимое украшение из золота, а потом намажьте им соответствующие части тела. Во время процедуры представляйте себе, что привлекаете энергию богатства.

Конечно, вы уже поняли, что в эту новогоднюю ночь лучше одеваться поярче. Восточные астрологи советуют, чтобы в праздничном наряде обязательно присутствовали элементы красного цвета – например, платок, шарфик или украшения. Эта вещица станет магнитом, который целый год будет притягивать к вам деньги!

Буквально за минуту до наступления Нового года очистите от кожуры мандарин и положите под елку. Тогда финансовая удача будет вам сопутствовать в течение всего года.

За столом, под бой курантов, положите в свой бокал с шампанским предварительно очищенную монетку. С последним ударом осушите бокал, а монетку достаньте и уберите в кошелек, чтобы она в дальнейшем приносила вам прибыль.

Загадываем желания!

И вот, наконец, самый главный «обезьяний» ритуал! Вам потребуются зеркало, в котором вы можете увидеть себя в полный рост, и денежные купюры. Лучше всего, если они будут в «огненной» стилистике – например, пятитысячные. Достаточно будет и одной купюры, но их может быть и больше.

Положите купюры на ладонь, подойдите к зеркалу и сформулируйте свое «денежное» желание. Скажем, так: «Я благодарю за то, что имею денежный достаток, изобилие и процветание. Я с удовольствием, легко и радостно отдаю и принимаю деньги, у меня всегда достаточно денег».

Это заклинание следует повторить девять раз, так как год Обезьяны является девятым по счету в двенадцатилетнем цикле китайского календаря. Но это еще не все! Каждый раз, произнося эти слова, протягивайте купюру к своему отражению. Вам будет казаться, что отражение, в свою очередь, тоже протягивает к вам денежку… Таким образом вы будете посылать энергию вашего желания в пространство и оно дойдет куда надо.

Между прочим, вы можете загадать не только деньги, но и другие желания. Только надо найти символы ваших «хотелок» и провести с ними тот же ритуал. Хотите новую машину – демонстрируйте отражению игрушечную машинку… Нужна новая квартира – достаньте или изготовьте игрушечный домик… Хотите любви – показывайте отражению сердце из красного шелка… Мечтаете о карьере – покажите какой-нибудь дорогостоящий аксессуар вроде авторучки или кожаного ежедневника… Если затрудняетесь с символикой, можно использовать рисунки, фотографии или просто написать свое желание на листке бумаги и поднести его к зеркалу… Слова для заклинания можно придумать и самой. Главное, чтобы они звучали от души!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ритуал  новый год  обезьяна 



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