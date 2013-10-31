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Прокуроров обеспечат бесплатными квартирами

31 Октября 2013, 17:07 | В России

Минрегион России разработал проект федерального закона, касающийся обеспечения жильем сотрудников системы прокуратуры РФ. Этот документ размещен на федеральном портале проектов правовых актов. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас сотрудники прокуратуры, работники, нуждающиеся в жилых помещениях, в отличие от других категорий госслужащих, "лишены возможности реализовать гарантированное Конституцией РФ право на жилье и зачастую вынуждены восстанавливать свои права в судебном порядке".

Поправками, в частности, предусматривается признавать нуждающимися в жилье прокуроров, обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. метров (учетная норма), а также проживающих в коммунальной квартире, независимо от ее размеров. Кроме того, разработчики законопроекта предлагают считать ненормальным проживание прокурорских работников в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной квартире в составе двух семей и более, независимо от размеров занимаемого жилого помещения.

Сотрудник надзорного ведомства, имеющий стаж прокурорской службы не менее 10 календарных лет и признанный нуждающимся в жилье, один раз за весь период службы вправе "безвозмездно получить в собственность жилое помещение с учетом членов семьи". Помимо этого, предусматривается разрешить генпрокурору РФ передавать жилое помещение в собственность прокурора, увольняемого по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, вне зависимости от стажа прокурорской службы.

В соответствии с документом, размер передаваемого в собственность прокурорскому работнику жилого помещения не может быть менее 33 кв. метров общей площади – для одиноких граждан, 42 кв. метров общей площади – на семью из двух человек, 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи – на семью из трех и более человек. Прокурорские работники также получат право на дополнительную жилую площадь в размере 20 кв. метров или в виде отдельной комнаты.

Прокурорскому работнику, нуждающемуся в жилье, по его заявлению вместо передачи квартиры в собственность может предоставляться единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья, пишет pravo.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Право.ru
Теги: семья  законопроекты  недвижимость  минрегион  прокуратура  жилье 



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Комментарии

  • Псевдоним23:17, 01.11.2013#

    это за какие такие заслуги им квартиры бесплатно давать? они на вредном производстве? Давайте всем тогда давать и учителям и врачам и менеджерам, да вообще всем! Чем другие люди хуже, чем эти субъекты? Почему тем, кому доверили автомат, выдачу портянок, и прокурорам такие привелегии, не могу понять!!! Страна работает на всех тех, кто живёт за наши налоговые платежи! И пенсию им ещё больше, чем шахтёру, акушерке и воспитателю в детском саду! Власть купила армию, это понятно, но зачем покупать прокуроров, они и так все куплены.

  • Псевдоним00:00, 02.11.2013#

    Всё правильно! Опричники должны знать, с чьих рук они кормятся и чью волю должны исполнять!. . Верхи клали с прибором на другие, социально незащищённые части населения, когда идёт речь о защите интересов власти ( главная задача прокурорских). . .

  • tehnik23:22, 01.11.2013#

    Псевдоним, ты чё в натуре такой тупой?

  • гость00:21, 02.11.2013#

    Человек правду ищет.

  • 12323:47, 01.11.2013#

    и это правильно, а то они от злости под руководителей субъектов копают! а так квартирки получили и успокоились!

  • газета правда00:01, 02.11.2013#

    Во прикол. . . А чем хуже другие бюджетники, например врачи, учителя??? Великий ПУ знает, что бесконечно все это продолжаться не может, таким способом хочет заручиться поддержкой силовиков (полиция, прокуратура, военные). . . когда уже все это закончится???

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