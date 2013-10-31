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Прокуроров обеспечат бесплатными квартирами
Минрегион России разработал проект федерального закона, касающийся обеспечения жильем сотрудников системы прокуратуры РФ. Этот документ размещен на федеральном портале проектов правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас сотрудники прокуратуры, работники, нуждающиеся в жилых помещениях, в отличие от других категорий госслужащих, "лишены возможности реализовать гарантированное Конституцией РФ право на жилье и зачастую вынуждены восстанавливать свои права в судебном порядке".
Поправками, в частности, предусматривается признавать нуждающимися в жилье прокуроров, обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. метров (учетная норма), а также проживающих в коммунальной квартире, независимо от ее размеров. Кроме того, разработчики законопроекта предлагают считать ненормальным проживание прокурорских работников в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной квартире в составе двух семей и более, независимо от размеров занимаемого жилого помещения.
Сотрудник надзорного ведомства, имеющий стаж прокурорской службы не менее 10 календарных лет и признанный нуждающимся в жилье, один раз за весь период службы вправе "безвозмездно получить в собственность жилое помещение с учетом членов семьи". Помимо этого, предусматривается разрешить генпрокурору РФ передавать жилое помещение в собственность прокурора, увольняемого по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, вне зависимости от стажа прокурорской службы.
В соответствии с документом, размер передаваемого в собственность прокурорскому работнику жилого помещения не может быть менее 33 кв. метров общей площади – для одиноких граждан, 42 кв. метров общей площади – на семью из двух человек, 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи – на семью из трех и более человек. Прокурорские работники также получат право на дополнительную жилую площадь в размере 20 кв. метров или в виде отдельной комнаты.
Прокурорскому работнику, нуждающемуся в жилье, по его заявлению вместо передачи квартиры в собственность может предоставляться единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья, пишет pravo.ru.
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это за какие такие заслуги им квартиры бесплатно давать? они на вредном производстве? Давайте всем тогда давать и учителям и врачам и менеджерам, да вообще всем! Чем другие люди хуже, чем эти субъекты? Почему тем, кому доверили автомат, выдачу портянок, и прокурорам такие привелегии, не могу понять!!! Страна работает на всех тех, кто живёт за наши налоговые платежи! И пенсию им ещё больше, чем шахтёру, акушерке и воспитателю в детском саду! Власть купила армию, это понятно, но зачем покупать прокуроров, они и так все куплены.