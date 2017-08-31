В России будут отмечать новый праздник

Новый праздник вполне может появиться в нашей стране. Предложение об учреждении Дня отца уже обсуждается в администрации президента, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом "Известиям" рассказали близкие к Кремлю источники. В "Единой России" подтвердили, что идея прорабатывается.

Впервые такое предложение - сделать третье воскресенье октября Днем отца - прозвучало в 2014 году. Его внес на рассмотрение депутат Госдумы Александр Сидякин (ЕР).

В Министерстве труда и социальной защиты, а также в Союзе женщин России инициативу поддержали еще тогда. После парламентских слушаний она ушла на рассмотрение в администрацию президента. так как учреждение праздников и памятных дат относится к полномочиям главы государства.

По мнению экспертов, в стране, где после Великой Отечественной войны выросло поколение без отцов, такой праздник может стать "объединяющим" и "оздоровить общество".