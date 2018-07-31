Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками

Гороскоп на неделю с 31 июля по 5 августа

ОВЕН. Неделя довольно расслабленная и не слишком деловая. Лишь в среду вам будут особенно удаваться дела, связанные с финансами. И в пятницу ваша целеустремленность позволит многого достичь в плане карьерного роста.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели денежные поступления не ожидаются, зато возможны непредвиденные траты в понедельник и среду. Не исключены конфликты на работе, если вы не захотите работать в команде и начнете тянуть одеяло на себя.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе финансовое положение изменится к лучшему, что даст возможность сделать весьма солидные накопления. Вы получите прибыль, которую даже не ожидали. На работе происходят позитивных изменений.

РАК. Финансовых проблем не будет. Вам сделают весьма выгодное деловое предложение. Так что вы многое сможете себе позволить, но лучше все-таки не увлекаться шопингом.

ЛЕВ. В начале недели возможны проблемы с партнерами по бизнесу, для разрешения которых вам придется пустить в ход все свое обаяние. Будьте особенно осторожны с документами, все тщательно проверяйте, прежде чем подписывать. В четверг велика вероятность ошибки в расчетах, которую, впрочем, легко предотвратить.

ДЕВА. Неделя обещает быть в финансовом отношении довольно стабильной. Если только вы не позволите втянуть себя в авантюрную историю. Не стоит участвовать в интригах на работе. Ближе к выходным возможны финансовые поступления.

ВЕСЫ. Во вторник и среду может поступить такое деловое предложение, о котором вы и мечтать не смели, используйте свой шанс. Решение необходимо принимать быстро, в пятницу уже может быть поздно. Не исключено, что в выходные придется работать.

СКОРПИОН. Финансовое положение вас порадует. У вас появится интересная, творческая подработка. Не отказывайте себе в удовольствии прогуляться по магазинам. Не следует думать, что подарки близким обязаны быть дорогими.

СТРЕЛЕЦ. Вы приложили много усилий для достижения финансового успеха. И теперь можете ожидать материальное поощрение. Но с крупными покупками желательно подождать. Отложите деньги на отпуск, если он вам только предстоит.

КОЗЕРОГ. В понедельник у вас появится реальный шанс получить прибавку к жалованью и продвинуться по служебной лестнице. Будьте начеку, чтобы не упустить возможность. Не откровенничайте с коллегами, они вам все-таки не друзья. В четверг не исключено сотрудничество с людьми, в которых вы ранее не видели деловых партнеров.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник возможны денежные потери, если вы не проявите осторожность и здравый смысл. Во второй половине недели ждите денежные поступления. В воскресенье будьте внимательнее при покупке товаров: есть вероятность обмана, обвеса или приобретения некачественного продукта.

РЫБЫ. На этой неделе в результате вашего рвения и активности у вас может появиться возможность прилично заработать. Однако финансовая стабильность может оказаться под угрозой из-за необдуманных трат в пятницу. Отдых всей семьей потребует дополнительных расходов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com