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Минобороны разработало законопроект о службе "в рассрочку"
Министерство обороны России подготовило законопроект, позволяющий студентам служить "в рассрочку" вместо обычной военной службы по призыву. Об этом рассказал замглавы военного ведомства Николай Панков, передают интернет-СМИ.
"Мы хотим молодым людям предложить определенную альтернативу: пройти службу не по традиционному варианту, а в ином виде", — заявил он.
Чиновник рассказал, что ведомство готово засчитывать три месяца как теоретический курс прохождения военной службы по призыву. "И в течение, например, второго, третьего и четвертого курсов по родственной специальности или по той специальности, которую студенты осваивают, обучаясь в вузе, пройти службу три раза по три месяца в непосредственно закрепленной за данным вузом воинской части", — добавил он.
По словам генерала, такая служба "в рассрочку" будет принципиально отличаться от службы в "научных ротах", пишет ИА "Росбалт".
"В "научные роты" мы все-таки призываем людей на один год службы, а там будет сочетание учебы и службы. Молодой человек будет приходить на три месяца, а не на год", — пояснил он.
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