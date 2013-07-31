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Минобороны разработало законопроект о службе "в рассрочку"

31 Июля 2013, 22:43 | В России

Министерство обороны России подготовило законопроект, позволяющий студентам служить "в рассрочку" вместо обычной военной службы по призыву. Об этом рассказал замглавы военного ведомства Николай Панков, передают интернет-СМИ.  

"Мы хотим молодым людям предложить определенную альтернативу: пройти службу не по традиционному варианту, а в ином виде", — заявил он.  

Чиновник рассказал, что ведомство готово засчитывать три месяца как теоретический курс прохождения военной службы по призыву. "И в течение, например, второго, третьего и четвертого курсов по родственной специальности или по той специальности, которую студенты осваивают, обучаясь в вузе, пройти службу три раза по три месяца в непосредственно закрепленной за данным вузом воинской части", — добавил он.  

По словам генерала, такая служба "в рассрочку" будет принципиально отличаться от службы в "научных ротах", пишет ИА "Росбалт". 

"В "научные роты" мы все-таки призываем людей на один год службы, а там будет сочетание учебы и службы. Молодой человек будет приходить на три месяца, а не на год", — пояснил он.
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: призыв  Министерство обороны России 



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Комментарии

  • Faxtor23:49, 31.07.2013#

    Ага, ещё мамку в казарму и соску

  • поЦоны с раЁна08:35, 01.08.2013#

    да и служить они будут пятидневками )))

  • Псевдоним09:06, 01.08.2013#

    Студенты сдают зачеты-экзамены в июне, а заниматься начинают 1 сентября, какие 3 месяца?! МО родило очередной бред. . .

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